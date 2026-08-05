Elektroprivreda BiH: Suša smanjila hidroproizvodnju, snabdijevanje stabilno

Iako su suša i visoke temperature dodatno opteretile hidroenergetski sektor, iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine poručuju da raspoloživi proizvodni kapaciteti i planiranje rada sistema omogućavaju stabilno funkcionisanje elektroenergetskog sistema i uredno snabdijevanje svih kupaca električnom energijom.

– Elektroenergetski sistem JP Elektroprivreda BiH je stabilan i ne postoje neposredni rizici po redovno snabdijevanje građana i privrede električnom energijom – kazali su Feni iz Elektroprivrede BiH (EP BiH).

Dugotrajan period visokih temperatura i smanjeni dotoci vode smanjuju proizvodnju električne energije u hidroelektranama. U takvom ljetnom režimu pogona, kako dodaju iz EP BiH, hidroelektrane uglavnom služe za pokrivanje vršnih opterećenja u sistemu i kao podrška prenosnoj mreži (održavanje stabilnosti napona), dok se primarni fokus proizvodnje prebacuje na termoelektrane.

– Elektroenergetski sistem JP Elektroprivreda BiH posjeduje dovoljnu fleksibilnost i sigurnosne mehanizme da prebrodi trenutni sušni period bez ugrožavanja snabdijevanja krajnjih potrošača- istakli su iz EPBiH.

Nivo vode u HE Jablanica, najvažnijoj akumulaciji u sistemu, trenutno je ispod očekivanog planskog stanja za ovo doba godine. Iz EPBiH su dodali da je deficit energije u toj akumulaciji posljedica nedovoljnih količina padavina i smanjenih prirodnih dotoka vode tokom perioda mart – juli ove godine, te da je to trend koji se ponavlja u posljednjim godinama.

– JP Elektroprivreda BiH i pored toga nastoji održati stanje zaliha energije u akumulaciji HE Jablanica unutar operativnih granica, a kako bi osigurala strogo poštovanje ekološki propisanog biološkog minimuma nizvodno. Stanje u akumulacijama HE Grabovica i HE Salakovac, koje su akumulacije „dnevnog karaktera“, zadovoljavajuće je i ovisno isključivo u ispuštanju vode iz uzvodne akumulacije HE Jablanica – istakli su iz EP BiH.

Kada je riječ o proizvodnom balansu između hidro i termo sektora, iz EPBiH su naveli da je teško precizno odrediti koliki dio manjka hidroproizvodnje nadoknađuju termoelektrane, jer se taj parametar mijenja iz dana u dan.

Naglasili su da trenutno ne očekuju povećanu potrebu za kupovinom električne energije, osim u operativnim situacijama neplaniranih ispada angažovanih termo blokova.

– Elektroenergetski sistem JP Elektroprivreda BiH je pripremljen za ovakav očekivani sušni hidrološki razvoj sa odgovarajućom rezervom u proizvodnim kapacitetima, a za slučaj neočekivanih ispada angažovanih termo blokova bila bi u situaciji kupovati energiju na tržištu – dodali su iz tog preduzeća.

Zbog činjenice da nema povećanog uvoza električne energije, u kompaniji ne očekuju negativne posljedice po poslovanje niti dodatni pritisak na cijenu električne energije za krajnje kupce.

– EPBiH ne očekuje korekciju cijena električne energije – naveli su iz JP Elektroprivreda BiH.

(Vijesti.ba / FENA