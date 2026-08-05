Isplata razlike u platama zaposlenima u institucijama Bosne i Hercegovine počinje danas, zajedno s julskom platom za 2026. godinu, potvrdio je šef Kabineta ministra finansija i trezora BiH Milenko Majstorović.

Retroaktivna isplata obuhvata razliku između ranije osnovice od 630 KM i nove osnovice od 690 KM, za period od januara do kraja jula ove godine.

Pravo na isplatu ima nešto više od 21.000 radnika, državnih službenika i zaposlenika u institucijama BiH. Isplata se, kako je pojašnjeno, ne odnosi na imenovane zvaničnike.

„Sredstva su u potpunosti osigurana. Ministar Amidžić već je obavijestio javnost da je riječ o nešto više od 125 miliona KM, a isplata tih sredstava počinje danas, odnosno bit će izvršena s julskom platom za 2026. godinu“, rekao je Majstorović.

Izmjenama propisa omogućeno je da se nova osnovica primjenjuje od početka budžetske godine, uz obavezu retroaktivne isplate nastale razlike nakon osiguravanja potrebnih sredstava.

Iznos koji će zaposleni dobiti zavisit će od stručne spreme, radnog mjesta i koeficijenta za obračun plate. Prema procjenama Ministarstva finansija i trezora BiH, zaposleni s visokom stručnom spremom dobit će u prosjeku oko 1.200 KM, dok će prosječna isplata za zaposlene sa srednjom stručnom spremom iznositi oko 750 KM.

„Govorimo o prosjeku, jer se plate zaposlenih razlikuju. Ministarstvo finansija i trezora radilo je intenzivno posljednjih dana kako bi isplata, umjesto krajem augusta, bila početa i završena u prvim danima mjeseca, odnosno u prvih desetak dana“, kazao je Majstorović.

Isplata će biti realizovana istom dinamikom kao i redovne plate, što znači da svi zaposleni neće novac dobiti istog dana.

Uz julsku platu i retroaktivnu razliku bit će isplaćen i uvećani regres u iznosu od 690 KM.

Majstorović je naveo da su povećanje plata i ostale obaveze finansirani racionalizacijom, vlastitim prihodima i uštedama u institucijama Bosne i Hercegovine.

Prema njegovim riječima, za ovu isplatu nije povećano izdvajanje iz prihoda od indirektnih poreza, a učešće državnih institucija u tim prihodima ostalo je na istom nivou kao 2023. godine.