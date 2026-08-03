Lidl zapošljava više od 1.000 radnika u BiH: Objavljen spisak gradova

Pokretanjem najvećeg konkursa za zapošljavanje, Lidl Bosna i Hercegovina ubrzano gradi svoj tim uoči dugo očekivanog otvaranja prodavnica.

Značajan doprinos domaćem tržištu rada, kroz otvaranje više od 1.000 radnih mjesta u dva talasa zapošljavanja u velikom broju gradova i opština širom BiH, prati transparentan proces selekcije i kontinuirano ulaganje u zaposlene.

Cilj Lidla BiH nije samo otvaranje novih radnih mjesta, već i pružanje prilike budućim zaposlenima da od prvog dana budu dio tima koji gradi nešto novo, uz sigurnost i stabilnost međunarodnog sistema i dugoročnu podršku za profesionalni razvoj.

“Raspisivanjem ovih konkursa pokrenuli smo naš najveći, ali ne i posljednji talas zapošljavanja, sa željom da uigranom timu od 400 kolega pridružimo više od hiljadu novih zaposlenih širom Bosne i Hercegovine. Cilj nam je da izgradimo kompaniju koja će ponuditi najbolji odnos cijene i kvaliteta, kao i moderno iskustvo kupovine. Zato pozivamo sve motivisane kandidate da se prijave, a mi ćemo, cijeneći njihovo vrijeme, obezbijediti brz, efikasan i potpuno transparentan proces selekcije”, izjavio je Faruk Kovač, rukovodilac Sektora korporativnih poslova Lidla BiH.

Prvi talas zapošljavanja: Logistika

U periodu od 1. avgusta do 6. septembra otvorene su prijave za 125 skladišnih radnika u logističkom centru u Lepenici.

Zahvaljujući najsavremenijim logističkim sistemima, jasno definisanim procesima rada i vrhunskoj opremi najnovije generacije, logistika predstavlja dinamično i podsticajno radno okruženje u kojem žene i muškarci imaju jednake mogućnosti za profesionalni uspjeh.

Drugi talas zapošljavanja: Prodaja

U okviru velikog talasa zapošljavanja u sektoru prodaje, od 15. avgusta do 30. septembra biće otvorene prijave za više od 1.000 prodavača širom Bosne i Hercegovine u više od 20 gradova i opština.

Konkurs će biti raspisan za radna mjesta u Sarajevu, Mostaru, Gradišci, Modriči, Doboju, Laktašima, Banjaluci, Bihaću, Gračanici, Brčkom, Bijeljini, Zvorniku, Zenici, Travniku, Kaknju, Livnu, Čapljini, Vogošći, Istočnom Sarajevu, Kiseljaku i Tešnju.