U Srebreniku održan 18. sajam pčelarstva i pčelarske opreme

Pčelarsko društvo “Roj” Srebrenik organizovalo je danas 18. sajam pčelarstva i pčelarske opreme na Trgu Alije Izetbegovića, uz učešće preko 30 izlagača iz Bosne i Hercegovine, Slovenije,Makedonije i Hrvatske.

Sajam je ponovo bio odličan način da se sistemski afirmiše pčelarstvo kao veoma bitna djelatnost, a posjetioci su imali priliku kupiti med i ostale pčelarske proizvode po sajamskim cijenama, a u ponudi su bili i drugi tradicionalni proizvodi.

Pokrovitelji sajma bili su Grad Srebrenik, te ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona a svečano ga je proglasio otvorenim gradonačelnik Srebrenika Adnan Bjelić.

Bez pčelara nema ni pčela, a bez pčela nema ni oprašivanja koje je osnovni preduslov za uspjeh poljoprivredne proizvodnje i očuvanje ekosistema uopšte. Za razliku od prethodnih, ova godina bila je prilično povoljna za pčelare ovog kraja i na sajmu su se ipak mogli naći kvalitetni proizvodi.

I ove godine sajam je imao svoj takmičarski karakter, s obzirom da su ocjenjivani uzorci meda. Pobjednik je pčelar Fehid Ćurić iz Nove Gorice, Republika Slovenija. Sajam su dodatno uljepšali srebrenički mališani koji su za posjetioce upriličili zanimljiv zabavni program.