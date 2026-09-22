Rudari Breze i Bile odustali od protesta u Sarajevu, ostaju u neposluhu do isplate plaće

Rudari Rudnika mrkog uglja Breza i RMU “Abid Lolić Bila” iz Han Bile kod Travnika još uvijek se nalaze u radničkom neposluhu, ali su odustali od današnjeg protesta ispred zgrade vladajućeg društva Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine – potvrdio je predsjednik Sindikata RMU Breza Jasmin Telalović.

Protest je trebao biti održan zbog kašnjenja augustovske plaće te je bio usaglašen na sastanku Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH, koji je u petak održan u Tuzli.

Tada je bio dogovoren i protest rudara RMU Kakanj, koji se jučer trebao održati ispred zgrade Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, ali je i taj protest otkazan zbog odluke menadžmenta te ustanove da će ponovo početi ovjeravati knjižice za zaposlene u rudnicima Breza, Kakanj i Zenica.

Rudari Kaknja su prekinuli radnički neposluh, jer je njima isplaćena plaća za august.

– Dobili smo obećanje da ćemo najkasnije do sutra dobiti plaće pa smo otkazali protest u Sarajevu. Međutim, sve dok nam plaća ne bude na računima, ostajemo u radničkom neposluh – poručio je Telalović.

Osim protesta u Sarajevu, sa početkom u 12 sati bilo je planirano da rudari ostalih rudnika, iz solidarnosti s rudarima Breze i Bile, danas prekinu rad te održe štrajk upozorenja, koji sada također neće biti održan.

Fena/federalna.ba