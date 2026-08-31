U kampu Butmir održana je ceremonija primopredaje dužnosti za turski kontingent koji služi u okviru EUFOR-a, čime je označen prijenos odgovornosti s pukovnika Mustafe Çetina Çelika na pukovnika Zekariyu Hatoa.

Komandant EUFOR-a, generalmajor Maurizio Fronda, prisustvovao je ceremoniji zajedno s Nj.E. Eminom Aksekijem, ambasadorom Turske u Bosni i Hercegovini, generalmajorom Mirsadom Ahmićem, zamjenikom načelnika Zajedničkog štaba Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, predstavnicima zemalja učesnica u misiji EUFOR i članovima turskih institucija u Bosni i Hercegovini.

Tokom ceremonije, pukovnik Çelik je zvanično predao dužnost nakon godinu dana obavljanja ove funkcije.

Događaj je istakao kontinuirani doprinos Turske misiji EUFOR i snažnu višenacionalnu saradnju koja podržava rad misije širom Bosne i Hercegovine.