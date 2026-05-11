Počela implementacija EcoR.E.S projekta

Ministar za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona Damir Gazdić prisustvovao je početnom sastanku u okviru implementacije EcoR.E.S projekta koji promoviše Gruppo Umana Solidarietà Guido Puletti APS (GUS) a finansira Talijanska agencija za razvojnu saradnju (AICS).

Ovaj je događaj okupio talijanske i bosanske partnere kako bi zajednički definisali aktivnosti usmjerene ka jačanju zapošljavanja, poduzetništva i društvenih inovacija za mlade i ranjive skupine društva. Projekat se provodi na području Tuzlanskog kantona, Vlaseničke regije i Zeničko-dobojskog kantona. Ukupna vrijednost projekta je 1.553.640 Eura koje u iznosu od 95% finansira Italijanska agencija za razvoj i saradnju.

Prema riječima ministra Gazdića, Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona jedan je od 26 partnera u projektu koji će biti implementiran tokom tri godine a među njima su organi vlasti, univerziteti i udruženja.

„Radićemo sa našim partnerima razne vidove edukacije mladih i razvijati omladinski aktivizam. Naše ministarstvo će imati na raspolaganju sredstva od više od 140.000 Eura koji će biti namijenjeni za implementaciju programskih aktivnosti za mlade“ rekao je ovom prilikom ministar Gazdić.

Predsjednica GUS-a Cristina Martella izrazila je zadovoljstvo što su realizovali ovo partnerstvo koje stvara integrisani razvojni sistem sposoban za koordinisano djelovanje na svim područjima.

„Za nas je od strateške važnosti da uspostavimo saradnju vezano za ove društvene projekte za mlade, žene i osobe sa posebnim potrebama koji će imati određeni kontinuitet u narednim godinama na području TK. Projekt se temelji na složenoj mreži institucionalnih, akademskih i partnera civilnog društva i za nas je strateško pitanje realizovati i unaprijediti saradnju bosanskih i talijanskih institucija, univerziteta, civilnih organizacija“, kazala je Martella.

Jedan od bh-partnera je Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona, institucija od koje se očekuje da stručnim kapacitetom da doprinos projektu.

„Pedagoški zavod je sa italijanskim partnerima potpisao sporazum na 40.000 eura kojim se planira realizirati projekat unapređenja inkluzivnog obrazovanja. Fokus nam je rad sa djecom, nastavnicima, direktorima škola, pedagozima i defektolozima u pogledu što efikasnije integracije učenika koji imaju određenu smetnju u razvoju. Mi ćemo kroz projekat uraditi identifikaciju i analizu kompletnog problema i onda reagirati po potrebi u određenim školama u smislu bolje i efikasnije integracije“, naglasio je direktor Numanović naglasivši da je pretpostavka da u obrazovnom sistemu još uvijek nije kompletiran broj djece koja zahtijevaju poseban pristup u obrazovanju.

GUS Gruppo Umana Solidarietà Guido Puletti APS osnovali su 1993. godine volonteri aktivni u pružanju podrške stanovništvu pogođenom ratom na prostorima bivše Jugoslavije. Ime je dobila po Guidu Pulettiju, novinaru i aktivistu koji je poginuo tokom humanitarne misije u Bosni i Hercegovini.

Projekt se temelji na složenoj mreži institucionalnih, akademskih i partnera civilnog društva, uključujući Regiju Puglia – Odjel za ekonomski razvoj, Zakladu za etičke financije, Univerzitet Urbino Carlo Bo – Odjel za ekonomiju, društvo i politiku (DESP), zajedno sa Spinoff CoRA Labom, Univrzitetom u Salentu – Odjel za pravne nauke, Univerzitetom u Tuzli, zajedno s talijanskim lokalnim vlastima, uključujući Općinu Melpignano i Tiggiano, Ministarstvo kulture i omladinske politike Tuzlanskog kantona i Pedagoški zavod TK. također su uključene bosanske organizacije civilnog društva, uključujući Anfass Ortona, Perché ci credo, Tuzlanska amica, Agenciju za lokalnu demokraciju Zavidovići, Građanski parlament Banja Luke, Agenciju za razvoj sjeveroistoka NERDA, Udrugu talijanskih preduzeća u Bosni i Hercegovini, Multicoom doo i subjekte aktivne na području Srebrenice poput Udruge Maja Kravica, Ženske poljoprivredne zadruge Žena i Leptire.