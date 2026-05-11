Komemorativni centar Tuzla: U 15 sati ispraćaj tabuta s posmrtnim ostacima žrtava za Bratunac

U Memorijalnom kompleksu Veljaci sutra će biti obavljena kolektivna dženaza i ukop identificiranih žrtava bošnjačke nacionalnosti ubijenih tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu u periodu od 1992. do 1995. godine na području Bratunca.

Ove godine planiran je ukop jedne identificirane žrtve – Kajtaz (Šećo) Salkića. U drugom tabutu, kao privremeno rješenje, nalaze se posmrtni ostaci dvije osobe za koje se pretpostavlja da pripadaju žrtvama lomače u Suhoj, dok se u trećem tabutu nalaze posmrtni ostaci i dijelovi tijela za šest osoba iz mjesta Voljavica.

Komemorativni program počet će okupljanjem porodica žrtava, te obraćanjima vjerskih i institucionalnih predstavnika, nakon čega će biti klanjana kolektivna dženaza i obavljen ukop.

Organizatori su pozvali građane, porodice žrtava i sve koji će prisustvovati dženazi da svojim prisustvom doprinesu dostojanstvenoj i mirnoj atmosferi, u znak poštovanja prema ubijenim i njihovim porodicama koje ni nakon više od tri decenije ne odustaju od traganja za istinom i pravdom.

Prema podacima relevantnih institucija i udruženja, od 1992. do 1995. godine na području Bratunca ubijeno je 3.335 bošnjačkih civila, isključivo zbog njihove nacionalne pripadnosti, što čini oko 16,5 posto prijeratnog stanovništva ove općine. Među ubijenima bio je veliki broj žena, djece i starijih osoba, dok značajan broj odgovornih za počinjene zločine još uvijek nije procesuiran.

Do sada su u Memorijalnom centru Veljaci ukopane 322 žrtve. Pored toga, tijelo efendije Mustafe Mujkanovića ukopano je u haremu lokalne džamije, dok su pojedine žrtve, prema željama porodica, ukopane i u porodičnim mezarjima.

