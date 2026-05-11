Kompanija „Herceg“ nastavlja širenje, otvorena podružnica u Francuskoj

Jedan od vodećih regionalnih lidera u proizvodnji stolarije, srebrenički gigant “Herceg”, zvanično je započeo novu eru poslovanja otvaranjem podružnice u Francuskoj. Ovaj potez nije samo poslovno širenje, već snažna demonstracija moći domaće industrije na najzahtjevnijem tlu Evropske unije, pišu Poslovne novine.

Sa tradicijom dužom od 42 godine, preko 420 zaposlenih i impresivnih 16.000 kvadrata proizvodnog prostora, “Herceg” u Francusku ne ulazi kao stranac, već kao ravnopravan igrač spreman da ponudi vrhunski PVC, ALU i drveni program.

Direktor kompanije, dr. sc. Nahid Unkić, naglašava da je put do Pariza zahtijevao rigorozne pripreme i usklađivanje sa strogim regulatornim standardima.

“Ulazak na tržište Francuske potvrda je da naše kompanije posjeduju znanje i kvalitet za globalnu utakmicu. Ovo nije uspjeh samo za ‘Herceg’, već i za imidž cijele Bosne i Hercegovine kao zemlje ozbiljnog industrijskog potencijala”, izjavio je Unkić, ističući da je cilj dugoročno povjerenje i održiv model rasta.

Na čelu francuske filijale nalazi se Franck Purseigle, koji ističe da kompanija u Francusku ulazi sa jasno definisanim planom: spojiti industrijsku snagu iz Srebrenika sa lokalnim prisustvom na terenu. Cilj je ponuditi rješenja koja su potpuno prilagođena potrebama tamošnjih profesionalaca.

Realizacija ovog velikog projekta rezultat je zajedničkih napora vlasnika i menadžmenta – Edina Hercega, Mehmedalije Hercegovca i Nahida Unkića, uz podršku strateškog partnera Petera Mrosika (Profine Group).

Iz Srebrenika poručuju da je ovo tek početak novog razvojnog ciklusa. Fokus ostaje na širenju mreže partnera i dokazivanju da bh. kvalitet nema granica.

