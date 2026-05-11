Danas nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom

U ponedjeljak umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar je umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera.

Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 8 i 14°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 25°C.

Nastavlja se razdoblje nešto lošijih biometeoroloških prilika. U unutrašnjosti zemlje probleme osjetljivim osobama može uzrokovati izraženija nestabilnost i povremene padavine, na sjeveru će hronični bolesnici i meteoropate pretežno osjećati posljedice sparnog vremena u poslijepodnevnim satima. Na krajnjem jugu uz ljepšu opštu sliku. Poželjno je slojevito se odjenuti i suzdržavati se od težih aktivnosti.