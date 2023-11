Pedofili koriste “rupu u zakonu” i slobodno šetaju BiH: Kada će FBiH dobiti registar ovih osoba

U istom danu ove sedmice u Velikoj Kladuši uhapšen je ranije osuđivani silovatelj zbog sumnje da je počinio još jedno silovanje mladića, a u Banjoj Luci osuđenik za višestruko seksualno zlostavljanje devetogodišnjakinje pobjegao iz prostorija za zadržavanje. Federacija Bosne i Hercegovine jedina u regiji nema registar osuđenih pedofila, dok takav registar postoji u RS-u od 2018. godine. Zašto je važno imati registar na nivou BiH i da li bi u perspektivi trebao biti dostupan kompletnoj javnosti govorili smo sa Gordanom Rajić, ombudsmankom za djecu Republike Srpskerazgovaramo sa Mirnom Miljanović, načelnicom Odjeljenja za odnose s javnošću MUP-a RS-a, i Jasminom Duvnjakom, jednim od inicijatora usvajanja Registra u FBiH, bivšim zastupnikom u Parlamentu FBiH.

Mirna Miljanović, načelnicom Odjeljenja za odnose s javnošću MUP-a RS-a kaže kako policija aktivno radi na tome da se odbjegli pedofil iz Banjaluke uhapsi.

“U ovom trenutku Sudska policija i ostale policije traga za njim. Nadam se da će ovo lice biti privedeno pravdi. RS je krajem 2018. donijela zakon o registru pedofila i uspotavljen je registar lica koja su pravosnažno optužena za ova krivična djela. Od kraja 2018. funkcioniše na području RS“, kazala je.

Takav registar, registar pedofila u Federaciji BiH ne postoji iako je postojala parlamentarna inicijativa. Jasmin Duvnjak jednan od inicijatora usvajanja Registra u FBiH ibivšim zastupnikom u Parlamentu FBiH keže:

“Nažalost, ovaj problem na najgori mogući način prikazuje neproduktivnost i neoddgovornot bh. vlasti na svim nivoima, a ovdje konkretno mislim na FBiH. Odjetljiva tematika koja se odnosi na zaštitu djece i maloljetnika. Zabrinjavajući je ovaj indolentan odnos. Čuli smo da u entitetu RS ovakav zakon postoji jer su učinili ozbiljnije korake u odnosu na FBiH koja nije implementirala ovakve odluke koje ima spram međunarodnih obaveza i standarda, i prema svojim građanima i djeci. Usvojen je jednoglasno Nacrt ovog zakona i čeka se četiri godine na usvajanje ovog registra. Na toj tački dnevnog reda iz jula ove godine, prekinuta je sjednica parlamenta FBiH. Problem traje više od deset godina. Imamo obavezu zbog djece i međunarodnih obaveza da to usvojimo. To je jalovost i neodgovornost politike u BiH. Bio sam akter te politike i član Parlamenta FBiH i smatram generalno da kao društvo reagujemo samo kada je požar. I kada to prođe, to se stavi pod tepih i u ladice. 2019. je Lana Prlić (SDP) pokrenula ovu inicijativu u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH, prijedlog je usvojen 2020. dok sam bio u Domu naroda Parlamenta FBiH. On je na dnevni red Doma naroda došao u julu 2023. Nakog tri godine je ušao tek u proceduru. Prihvatili smo Nacrt, obavljena je javna rasprava i čuli smo konktretne prijedloge uz neke korekcije i uvršten je kao prijedlog u decembru prošle godine. Niti jednom od tada i u novom sazivu, nije se raspravljalo o tome. Kada je došao na dnevni red četvrte sjednice Parlamenta FBiH na toj tački je prekinuta sjednica. Veoma je složeno i frustrirajuće”, kaže.

Gordana Rajić, ombudsmankom za djecu Republike Srpske kaže da bi ovaj zakon trebao biti usvojen na nivou BiH i da počinioci ovog krivičnog djela zloupotrebljavaju činjenicu da takav registar ne postoji u FBiH.

“U svakom slučaju je cilj da se spriječi da ta lica opet izvršne krivično djelo ili priđu djeci. Najčešći prijestupnici su povratnici u vršenju tog krivičnog djela. Jedan takav zakon ne postoji u FBiH i ovim osobama omogućilo je zloupotrebe. Mijenjaju prebivališta i boravišta i izbjegavaju javljanja. Poželjno bi bilo da FBiH ima jedan ovakav registar i da imamo jedan takav zakon na nivou BiH. Svakako da su zlopotebljavali tu činjenicu i pokušali smo obuhvatiti takva lica u izmjenama i dopunama ovog zakona koja su počinili krivična djela u drugim zemljama i na nivou BiH”, kaže.

