BIHAMK najavljuje gužve pred vikend, radovi i magla usporavaju vožnju

Vozače u Bosni i Hercegovini jutros očekuju magla, pojačan saobraćaj i brojni radovi na putevima, dok su na pojedinim graničnim prelazima moguća duža zadržavanja

Na pojedinim dionicama u kotlinama i uz riječne tokove u Bosni i Hercegovini vidljivost je u jutarnjim satima smanjena zbog magle. U južnim krajevima zemlje, kolovoz je suh.

– S obzirom na završetak radne sedmice, tokom dana očekuje se pojačan saobraćaj na prilazima gradskim centrima i graničnim prelazima, saopćio je BIHAMK.

Radovi na bh. putevima

Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj i Igman zatvorena je lijeva tunelska cijev na dionici autoceste A-1 Lepenica-Sarajevo zapad. Dok traju radovi, saobraćaj je preusmjeren u desnu tunelsku cijev, dvosmjerno.

Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A-1 Kakanj-Lašva, u dužini od 3 km zatvorena je lijeva strana autoceste, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno-suprotnom stranom autoceste.

Na autocesti A-1 dionicama: Sarajevo sjever-Podlugovi, Sarajevo zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj (preko mosta Hercegovina), zbog aktuelnih radova, saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.

Zbog radova na asfaltiranju na magistralnoj cesti Vitez (FIS)-Kaonik, od 8 do 15 sati vozila saobraćaju naizmjenično, jednom trakom, uz moguće kraće obustave.

Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobro Polje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grepka ili Kalinovika (ima 19 km makadamske ceste), dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustiprače.

Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina (Banj Brdo) vozila do 3,5 t saobraćaju jednom trakom, naizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Na magistralnoj cesti M-5 granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilazinicu (bajpas) u neposrednoj blizini radova, naizmjeničnim propuštanjem.

Danas će se, u vremenu od 8 do 16 sati, izvoditi radovi na redovnom održavanju ceste Jajce-Crna Rijeka, zbog čega je moguće usporeno saobraćanje na mjestu radova.

Stanje na graničnim prelazima

Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila kreću se od 10 do 30 minuta.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. 12. 2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.