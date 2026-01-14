Ajanović: Plate neisplaćene zbog štrajka – Vlada TK ide u krivičnu odgovornost

“Vlada Tuzlanskog kantona izvršila je krivično djelo neisplaćivanjem plata za decembar 2025. godine administrativnim radnicima u sudovima i tužilaštvima TK, koje je na taj način kaznila zbog njihovog zakonitog štrajka, iako su uposlenici svaki dan bili na poslu.

Štrajk je bio unaprijed, uredno i zakonito najavljen, a tokom njegovog trajanja svi hitni predmeti su uredno rađeni, dok su prijem i otprema pošte kontinuirano obavljani, što nedvosmisleno potvrđuje da nije bilo obustave rada, već korištenje zakonom dozvoljenog prava na štrajk, upozorava predsjednik BOSS-a dr. sc. Mirnes Ajanović.

BOSS ističe da se ne radi o sudijama niti tužiocima, već o administrativnim radnicima i stručnim saradnicima pravosudnih institucija, koji rade za minimalne plate, izdržavaju svoje porodice na ivici egzistencije, a sada su dodatno kažnjeni uskraćivanjem plate.

Decembarska plata je morala biti isplaćena najkasnije do 10. januara 2026. godine, te je uskraćivanje očita odmazda zbog opravdanog i zakonitog štrajka, što predstavlja teško kršenje radnog prava i krivično relevantno postupanje.

„Uposlenici su svaki dan bili na poslu, hitni predmeti su rađeni, pošta je primana i otpremana. Uprkos tome, Vlada TK im uskraćuje platu. To nije mjera – to je odmazda zbog zakonitog štrajka“, upozorava predsjednik BOSS-a dr. sc. Mirnes Ajanović.

Upozorenje premijeru Irfanu Halilagiću

BOSS javno upozorava premijera Tuzlanskog kantona Irfana Halilagića da odmah naloži isplatu plata administrativnim radnicima pravosuđa, jer će u suprotnom biti podnesena krivična prijava zbog sumnje na izvršenje krivičnog djela iz: Krivičnog zakona Federacije BiH – član 280. (Povreda prava iz radnog odnosa) „Ko kršenjem propisa ili općeg akta ili kolektivnog ugovora o plaći ili drugim primanjima uskrati zaposleniku pravo koje mu pripada, kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do jedne godine.“

„Uskraćivanje plate, posebno kao odmazda zbog zakonitog štrajka, predstavlja krivično djelo. Odgovornost je lična i niko se ne može sakriti iza kolektivnog organa vlasti“, upozorava dr. sc. Mirnes Ajanović.

Bosanska stranka – BOSS zahtijeva od Vlade TK:

1. hitnu i bezuslovnu isplatu plata za decembar 2025. godine,

2. prestanak kažnjavanja administrativnih radnika zbog zakonitog štrajka,

3. hitno rješavanje zahtjeva uposlenika.

Ukoliko se plate odmah ne isplate, BOSS će pokrenuti krivično-pravne radnje protiv odgovornih osoba, jer ugrožavanje egzistencije porodica administrativnih radnika ne može biti sredstvo političke sile i zastrašivanja.

„Ovo su administrativni radnici bez kojih nema pravosuđa. Vlada TK ih je prvo gurnula na minimalac, a sada ih kažnjava oduzimanjem plate. To je sramota vlasti i krivično djelo“, zaključuje dr. sc. Mirnes Ajanović