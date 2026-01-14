Bh. državljani masovno kupuju stanove u Makarskoj, evo cijena

Cijene nekretnina u Dalmaciji već duže vrijeme bilježe snažan rast, a Makarska se izdvaja kao jedno od najskupljih tržišta. Sve veći broj kupaca dolazi iz Bosne i Hercegovine, ali i drugih evropskih zemalja.

Cijene stanova u Makarskoj posljednjih godina doslovno “divljaju”, prateći rast troškova života – od komunalnih usluga, vode i struje, do cijena hrane i ostalih svakodnevnih izdataka.

Na tržištu se mogu pronaći i pravi rekorderi. Kvadrat stana u zgradi staroj svega nekoliko godina, smještenoj uz more, dostiže cijenu i do 8.000 eura po kvadratnom metru.

Stanovi uz more i do 7.000 eura po kvadratu

Savršeno opremljeni jednosobni i dvosobni stanovi u zgradama starim između 10 i 15 godina, udaljeni svega nekoliko minuta hoda od plaže, prodaju se po cijenama koje dostižu i 7.000 eura po kvadratu, ukoliko su još dostupni na tržištu.

Prema riječima Filipa Raffanellija, vlasnika agencije za nekretnine “Navis” i dugogodišnjeg poznavatelja tržišta u Dalmaciji, cijene značajno variraju u zavisnosti od lokacije, piše Slobodna Dalmacija.

Koliko košta kvadrat u pojedinim dijelovima Makarske?

Stanovi u novogradnji na području Glavice, iznad centralne osnovne škole u Makarskoj, prodaju se po cijeni od oko 5.500 eura po kvadratu.

Na području Zelenke, koje se nalazi iznad magistrale, cijene su znatno niže i kreću se od 3.000 do 4.200 eura po kvadratnom metru. U zgradama izgrađenim prije oko sedam godina na tom području, cijene stanova iznose između 3.100 i 3.300 eura po kvadratu.

– Cijene nekretnina su slične kao i prošle godine i zasad se ne bilježe veće promjene. Kupci su zainteresovani i za starije zgrade ispod magistrale, gdje se cijena kvadrata dvosobnog stana kreće oko 3.400 eura, dok su jednosobni stanovi i do 4.000 eura po kvadratu – navodi Raffanelli.

Ko najviše kupuje stanove u Makarskoj?

Prema riječima agenata, stanove često kupuju lokalni stanovnici Makarske koji posjeduju više apartmana i nekretnina, ali i državljani Bosne i Hercegovine koji žive i rade u inozemstvu. Među kupcima su sve prisutniji i Poljaci, Česi i Slovaci.

Posebno su tražene i luksuzne vile s bazenima u području Velikog Brda, koje je posljednjih godina intenzivno izgrađeno. Cijene takvih nekretnina kreću se od 750.000 do milion eura.

Mogu li cijene uskoro pasti?

Dio agenata s makarskog tržišta smatra da bi u narednom periodu moglo doći do stabilizacije, pa čak i pada cijena, podsjećajući na period nakon pandemije koronavirusa, kada je tržišni balon pukao.

– Tokom inflacije tržište je praktično stalo još prije godinu dana. Nakon ljeta moguće je postepeno snižavanje cijena jer su one, kao i cijene najma, zaista previsoke – navode agenti.

Prema njihovim procjenama, rast cijena su ranije dodatno potaknuli ukrajinski kupci, koji su masovno ulagali u nekretnine nakon izbijanja rata, dok danas stanove sve više kupuju državljani BiH, Češke i Slovačke.

Dodaju i da bi se nakon ljetne sezone na tržištu mogli pojaviti dodatni stanovi, jer dio Makarana odjavljuje kategorizaciju apartmana zbog značajnog rasta paušala po ležaju i drugih nameta, što bi moglo uticati na cijene.