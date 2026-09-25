Bez dovoljno novca nema ulaska u BiH: Objavljeni podaci o odbijenim putnicima

Zakon o strancima propisuje da osoba koja ulazi u BiH mora imati dovoljno sredstava za planirani boravak i izlazak iz zemlje.

Strani državljani koji ulaze u Bosnu i Hercegovinu moraju raspolagati s najmanje 150 KM, ili protuvrijednošću u stranoj konvertibilnoj valuti, za svaki dan planiranog boravka. To je iznos propisan odlukom koja važi za 2026. godinu.

Od 1. januara do 30. augusta ove godine ulazak u BiH zbog nedostatka sredstava odbijen je u 122 slučaja, izjavila je za Nezavisne novine glasnogovornica Granične policije BiH Franka Vican Bošković.

Provjera na granici

Zakon o strancima propisuje da osoba koja ulazi u BiH mora imati dovoljno sredstava za planirani boravak i izlazak iz zemlje, uključujući sredstva za zdravstvenu zaštitu, ili dokaz da ih može zakonito pribaviti. Posjedovanje sredstava provjerava se na graničnom prijelazu.

To ne znači da putnik cijeli iznos mora nositi u gotovini. Ministarstvo sigurnosti BiH među mogućim dokazima navodi i sredstva bezgotovinskog plaćanja koja omogućavaju podizanje novca u BiH.

Odluka za 2027.

Ako stranac ne ispuni uslov, ulazak mu može biti odbijen. Prema pojašnjenju Granične policije, ponovo može pokušati ući nakon što otkloni razlog zbog kojeg je odbijen.

U nacrtu odluke za 2027. godinu predložen je isti minimum od 150 KM po danu. Riječ je o nacrtu, pa iznos za narednu godinu još ne treba predstavljati kao konačno usvojen.