Koalicija „Pod lupom“ upozorava: Biračka mjesta nisu spremna za nove tehnologije

Koalicija za slobodne i poštene izbore „Pod lupom“ uputila je hitno upozorenje nadležnim institucijama da je neophodno odmah intenzivirati i unaprijediti obuku izborne administracije. Bez toga, uspješna implementacija biometrijske identifikacije birača i skenera glasačkih listića na predstojećim izborima dolazi u ozbiljnu opasnost.

Uvođenje novih izbornih tehnologija ocjenjuje se kao jedno od najvećih unapređenja izbornog procesa u Bosni i Hercegovini.

Ipak, iz Koalicije naglašavaju da uspjeh ove reforme neće zavisiti samo od isporuke uređaja na biračka mjesta, već isključivo od spremnosti ljudi koji će njima upravljati u realnim uslovima izbornog dana.

Prema nalazima Koalicije Pod lupom, značajan broj izbornih komisija, biračkih odbora i operatera još nije na potrebnom nivou spremnosti. Glavni problem leži u činjenici da su inicijalne obuke bile dominantno teorijske, bez dovoljno praktičnog rada.

U pojedinim sredinama izborna administracija uopšte nije imala priliku da se neposredno upozna sa opremom, dok u nekim općinama i gradovima obuke nisu ni počele – iako je, prema kalendaru izbornih aktivnosti, rok za završetak edukacije biračkih odbora istekao juče, 24. septembra 2026. godine.

– Iako je jasno da se sa edukacijom krenulo veoma kasno zbog brojnih opstrukcija u implementaciji, suočavamo se s institucionalnom i sistemskom sporošću u samim edukacijama koje se moraju bolje planirati i hitno intenzivirati – poručuju iz ove organizacije.

Upozoravaju da se svaka nespremnost u pripremi direktno reflektuje na biračka mjesta. Nedovoljno obučena administracija može prouzrokovati sporiji proces glasanja i stvaranje velikih redova, nesigurnost birača i pogrešnu primjenu procedura, nepotrebne i dugotrajne zastoje u slučaju manjih tehničkih problema.

Čak i u situaciji kada uređaji tehnički besprijekorno funkcionišu, loša pripremljenost ljudstva može izazvati probleme koje će građani percipirati kao manjkavost same tehnologije, čime se direktno narušava povjerenje u izborni proces.

Iz Koalicije naglašavaju da se ne smije dozvoliti da institucionalna tromost ugrozi višemilionski projekat čiji je cilj da izborni dan oslobodi prevara, ojača integritet izbora i vrati povjerenje građana.

Ipak, ostalo je još deset dana do izbora, što Koalicija smatra dovoljnim vremenom da se rizici značajno smanje – ali samo pod uslovom da se priprema odmah prebaci u najintenzivniju fazu.

Praktična obuka, testiranje opreme na terenu i simulacija rješavanja potencijalnih problema moraju postati apsolutni prioritet svih nadležnih institucija u završnici izborne kampanje.