BH Telecom podiže cijene: Korisnici imaju rok za raskid ugovora bez naknade

BH Telecom od 1. decembra povećava cijene Extra i NET TO GO paketa. Korisnici obuhvaćeni poskupljenjem mogu raskinuti ugovor od 1. do 30. novembra.

BH Telecom najavio je povećanje cijena mobilnih usluga koje će stupiti na snagu 1. decembra 2026. godine. Poskupljenje obuhvata Extra i NET TO GO pakete, kao i promjene cijena pojedinih internet dokupa. Iako će korisnici za većinu paketa plaćati više, iz kompanije najavljuju i povećanje količine mobilnog interneta, a u pojedinim paketima i broja uključenih minuta i SMS poruka.

Prema obavještenjima BH Telecoma objavljenim 30. oktobra, novi Cjenovnik donosi povećanje mjesečnih naknada za mobilne pakete iz redovne ponude. Visina poskupljenja zavisi od odabranog paketa i vrste ugovora.

Iz BH Telecoma navode da korisnici na koje se povećanje naknada odnosi imaju pravo raskinuti ugovor za Extra ili NET TO GO uslugu od 1. do 30. novembra 2026. godine, bez plaćanja naknade za prijevremeni raskid elektronske komunikacijske usluge.

Za korisnike koji su uz ugovor kupili uređaj važe posebni uslovi.

IZVOR:AKTA.BA

https://www.akta.ba/vijesti/bih/209752/bh-telecom-podize-cijene-korisnici-imaju-rok-za-raskid-ugovora-bez-naknade