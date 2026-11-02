Granična policija BiH nabavlja nove kamere za nadzor granica: Izdvaja se skoro 200.000 KM

Granična policija BiH raspisala je tender od gotovo 200.000 KM za videonadzor na sedam lokacija.

Granična policija Bosne i Hercegovine raspisala je javnu nabavku opreme za videonadzor, procijenjene vrijednosti 170.900 KM bez PDV-a, odnosno 199.953 KM s PDV-om. Nabavka obuhvata sedam lokacija, među kojima su granični prijelazi u Unsko-sanskom kantonu, Međunarodni aerodrom Sarajevo i Glavni ured Granične policije BiH.

Prema tenderskoj dokumentaciji od 28. oktobra 2026. godine, planirana je nabavka opreme za videonadzor, uključujući prateću mrežnu infrastrukturu, opremu za napajanje i interfonske sisteme.

Oprema je predviđena za Međunarodni granični prijelaz Ripač, Jedinicu granične policije Velika Kladuša, Međunarodni granični prijelaz Tržačka Raštela, Međunarodni granični prijelaz Zagrad, Jedinicu granične policije Aerodrom Sarajevo, Međunarodni granični prijelaz Luka Neum i Glavni ured Granične policije BiH u Sarajevu.

Nabavka se provodi putem otvorenog postupka, uz predviđenu elektronsku aukciju.

Rok za dostavljanje ponuda je 23. novembar 2026. godine do 12 sati, dok je njihovo otvaranje zakazano istog dana u 13.15 sati u prostorijama Granične policije BiH na Ilidži.

Nastavak višemilionskih ulaganja u nadzor granica

Aktuelna nabavka nije prvi projekat modernizacije videonadzora Granične policije BiH.

Vijeće ministara BiH je još u decembru 2023. godine odobrilo višegodišnji projekat finansiranja proširenja i održavanja integrisanog sistema videonadzora Granične policije BiH i sistema automatskog prepoznavanja registarskih tablica na graničnim prijelazima.

Ukupna vrijednost tog projekta za period od 2024. do 2026. godine iznosi 3,3 miliona KM, a sredstva su predviđena za održavanje postojećih sistema i nabavku dodatne opreme.

U maju 2024. godine Granična policija BiH donijela je odluku o izboru kompanije Kamir d.o.o. za održavanje i proširenje integrisanog sistema videonadzora.

Vrijednost okvirnog sporazuma iznosila je 1.063.722,50 KM bez PDV-a, a zanimljivo je da je u tom postupku pristigla samo jedna ponuda.

Ulaganja i u sistem za prepoznavanje registarskih tablica

Paralelno s videonadzorom, Granična policija BiH razvija i sistem za automatsko prepoznavanje registarskih tablica, poznat kao ALPR odnosno ANPR.

Akta.ba je ranije pisala o nabavci vrijednoj 256.400 KM, povezanoj s infrastrukturom ovog sistema.

Za održavanje softvera, kamera, hardvera i prateće infrastrukture ranije je zaključen okvirni sporazum s kompanijom KING ICT Sarajevo, vrijedan 549.000 KM bez PDV-a, za period od 1. decembra 2024. do 30. septembra 2027. godine.

Ovi podaci pokazuju da se tehnološka modernizacija granične kontrole provodi kroz više odvojenih postupaka nabavke, koji uključuju nabavku opreme, održavanje i proširenje postojećih sistema.

Pravilnikom uređena upotreba videonadzora

Upotreba tehničke opreme za nadzor graničnih prijelaza dodatno je uređena Pravilnikom o postavljanju i upotrebi tehničke opreme i videonadzora, objavljenim u Službenom glasniku BiH broj 17/26.

Pravilnik uređuje uslove i procedure korištenja opreme, sigurnosne mjere, održavanje sistema i zaštitu ličnih podataka prikupljenih tokom graničnih provjera.

Nova nabavka od gotovo 200.000 KM predstavlja dodatno ulaganje u tehničku infrastrukturu Granične policije BiH, dok će konačna vrijednost ugovora i dobavljač biti poznati nakon završetka postupka javne nabavke.

IZVOR:AKTA.BA

https://www.akta.ba/vijesti/bih/209750/nove-kamere-na-granicama-bih-granicna-policija-izdvaja-gotovo-200000-km