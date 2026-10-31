MSŠ Srebrenik: „Moj drug ima dijabetes – Prva pomoć kod hipoglikemije i hiperglikemije u školskom okruženju“

Juče je u JU Mješovita srednja škola Srebrenik, održana edukativna radionica na temu „Moj drug ima dijabetes – Prva pomoć kod hipoglikemije i hiperglikemije u školskom okruženju“.

Cilj radionice bio je educirati učenike i nastavno osoblje o tome kako prepoznati stanja hipoglikemije i hiperglikemije kod osoba s dijabetesom te, što je najvažnije, kako pravilno reagovati i pružiti odgovarajuću prvu pomoć.

Posebno je važno o dijabetesu govoriti u školskom okruženju, jer se s ovim oboljenjem sve češće susreću i djeca i mladi. Pravovremeno prepoznavanje simptoma, poznavanje osnovnih postupaka pružanja pomoći i odgovorno reagovanje mogu biti od izuzetnog značaja za sigurnost i zdravlje učenika s dijabetesom.

Nakon edukativne prezentacije i kviza, učenici i profesori imali su priliku provjeriti nivo glukoze u krvi i na praktičan način proširiti svoja znanja o ovoj temi.

Radionicu su pripremili učenici smjera medicinska sestra – tehničar, uz mentorstvo profesorica zdravstvene njege Šadić Amine i Huremović Zife, pedagogice Jasmine Kešetović i članova Vijeća učenika.

Zajedno gradimo školu u kojoj znanje, razumijevanje i empatija doprinose sigurnijem okruženju za sve, poručili su ovom prilikom uz JU Mješovita srednja škola Srebrenik.