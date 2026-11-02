Prevoznici iz BiH sele u Hrvatsku: Prijeti rast cijena robe

Zbog šengenskih ograničenja prevoznici iz BiH planiraju selidbu u Hrvatsku. Upozoravaju na rast troškova transporta i moguće poskupljenje robe.

Dok se čeka početak primjene hrvatskog modela dugoročnih viza za profesionalne vozače iz BiH, domaći prevoznici upozoravaju da vrijeme ističe. Zbog ograničenja boravka u šengenskom prostoru, dio transportnih kapaciteta seli se u Hrvatsku, a posljedice bi mogli osjetiti i građani kroz rast cijena robe i usluga.

Prevoznici traže hitne bilateralne sporazume s drugim evropskim državama, ali i olakšice koje bi im omogućile opstanak na domaćem tržištu.

Dok se čeka početak primjene hrvatskog modela dugoročnih, takozvanih D viza, koje bi profesionalnim vozačima iz BiH omogućile duži zakonit boravak u Hrvatskoj, prevoznici traže hitno postizanje sličnih dogovora i sa drugim evropskim državama. Upozoravaju da ograničenja boravka u šengenskom prostoru već uzrokuju odlazak vozača i preseljenje transportnih firmi iz BiH.

ZIJAD ŠARIĆ, Konzorcij “Logistika”

“Da se prema određenim zemljama kao što su Njemačka, Slovenija, Italija, Austrija i Mađarska. To su zemlje sa kojima imamo najveću robnu razmjenu da se po hitnoj proceduri pokrene inicijativa rješavanja bilateralnih izdavanja viza odnosno rješavanja problema sa zemljama kao što je to uradila Hrvatska.”

Hrvatski model, međutim, ne rješava problem boravka vozača u ostalim državama šengenskog prostora. Zbog toga, prema tvrdnjama predstavnika prevoznika, oko hiljadu voznih jedinica planira preseljenje u Hrvatsku, odakle bi preko logističkih centara nastavile distribuciju robe prema evropskom tržištu.

VELIBOR PEULIĆ, Konzorcij “Logistika”

“To je tzv. logistički park. Ja sam ih nazvao Slavonija, naravno i lički taj koridor. Prevoznici nisu više mogli čekati, oni jednostavno nemaju razumijevanja, obećanja su bila prazna.”

U Spoljnotrgovinskoj komori BiH pokušavaju pronaći rješenje kroz razgovore sa evropskim partnerima. Austrija za sada ne odstupa od šengenskih pravila, ali je zatražila dostavljanje hrvatskog modela regulisanja boravka profesionalnih vozača.

Vlada Republike Austrije se poziva na pravila Evropske unije po ovom pitanju i ne želi odstupiti.

Ipak, nakon što smo na sastanku iznijeli argumente koji se odnose na gospodarske segmente te transparentnost broja i licenci naših vozača, na osnovu koje austrijske vlasti mogu kontrolisati njihov ulazak i izlazak, zatraženo je da im dostavimo model po kojem je Republika Hrvatska riješila ovo pitanje.

EDIN FORTO, ministar komunikacija i transporta BiH u tehničkom mandatu

“Moramo u narednom periodu učiniti sve što je u našoj moći da rade transport kako su do sada radili inače. Ako se ovaj odliv, egzodus nastavi moja procjena je da će doći do značajnog poskupljenja transportnih troškova.”

Dok se rješenje za boravak vozača u Evropskoj uniji još traži, prevoznici otvaraju i pitanje smanjenja troškova poslovanja. Zahtjevaju olakšice za gorivo i niže doprinose, po uzoru na tekstilnu industriju. Upozoravaju da bi, bez hitnih mjera, BiH mogla ostati bez značajnog dijela domaćih transportnih kapaciteta, dok bi cijenu njihovog odlaska, kroz skuplji prevoz i robu, na kraju platili građani.

IZVOR:AKTA.BA

https://www.akta.ba/vijesti/bih/209740/prevoznici-iz-bih-sele-u-hrvatsku-prijeti-rast-cijena-robe