Šta ako banka propadne? Građanima BiH od 1. novembra zaštićeno do 100.000 KM štednje

Od 1. novembra Agencija za osiguranje depozita BiH garantuje do 100.000 KM po deponentu u svakoj banci, umjesto dosadašnjih 70.000 KM. Limit važi za sve račune u jednoj banci zajedno, dok je novac u različitim bankama osiguran odvojeno.

Upravni odbor Agencije za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine (AOD) odlučio je na sjednici 23. septembra u Sarajevu da se osigurani iznos depozita poveća sa 70.000 na 100.000 KM. Nova granica primjenjuje se od 1. novembra 2026. godine. Istom odlukom premija koju banke plaćaju Agenciji za 2027. godinu ostala je 0,26 posto godišnje.

Osiguranje se aktivira samo u jednom slučaju: kada banci bude oduzeta dozvola za rad. Tada AOD deponentima isplaćuje osigurani iznos. Građani za to ne plaćaju ništa, premije plaćaju banke, a sve banke s dozvolom agencija za bankarstvo FBiH i RS moraju biti članice sistema.

Više računa u istoj banci: limit je 100.000 KM ukupno

AOD u informativnom obrascu za deponente naglašava da se osiguranje ne određuje po pojedinačnom računu. Svi depoziti jedne osobe u istoj banci, na tekućem računu, štednim knjižicama, oročenoj štednji ili deviznim računima, sabiraju se i osigurani su najviše do 100.000 KM.

Primjer: ko u jednoj banci ima 60.000 KM oročene štednje i 50.000 KM na tekućem računu, ima ukupno 110.000 KM. Osigurano je 100.000 KM, a preostalih 10.000 KM potražuje se od banke u likvidaciji, bez garancije da će biti isplaćeno.

U osigurani iznos ulazi i kamata obračunata do dana oduzimanja dozvole. Iznos se umanjuje za dugove koje deponent ima prema toj banci, na primjer za kredit.

Novac u različitim bankama osiguran je odvojeno

Limit od 100.000 KM važi posebno za svaku banku. Osoba koja ima po 90.000 KM u tri različite banke ima cijeli iznos od 270.000 KM osiguran, jer se depozit u svakoj banci posmatra zasebno.

Izuzetak su spajanja banaka. Prema pravilima AOD-a, kada se dvije banke spoje, depoziti koje je klijent imao u objema bankama tri mjeseca se tretiraju kao da su i dalje u dvije banke. Nakon toga važi jedan limit od 100.000 KM za spojenu banku.

Zajednički računi: svako dobija svoj dio

Kod zajedničke štednje, na primjer supružnika ili roditelja i djeteta, iznos se dijeli na jednake dijelove, osim ako svi vlasnici računa ne dokažu drugačiju podjelu. Dio svakog vlasnika smatra se njegovim depozitom i sabira se s ostalim njegovim depozitima u istoj banci.

Primjer: dvoje supružnika na zajedničkom računu ima 160.000 KM. Svakom pripada 80.000 KM, pa je cijeli iznos osiguran, pod uslovom da nijedno od njih nema drugih depozita u toj banci koji bi njihov dio podigli preko 100.000 KM.

Devizna štednja se isplaćuje u markama

Depoziti u eurima i drugim valutama također su osigurani, ali AOD isplaćuje novac isključivo u konvertibilnim markama. Devize se preračunavaju po srednjem kursu Centralne banke BiH na dan kada je banci oduzeta dozvola.

Šta nije osigurano

Zakon o osiguranju depozita u bankama BiH predviđa izuzetke. Između ostalog, osigurani nisu:

sadržaj sefova;

depoziti državnih organa, osiguravajućih društava, penzionih i investicionih fondova, drugih banaka i mikrokreditnih organizacija;

depoziti osoba u posebnom odnosu s bankom i firmi iz iste grupe;

dužnički vrijednosni papiri koje je izdala banka;

depoziti za koje je sud utvrdio da potiču od nezakonitih aktivnosti.

Kada i kako se novac isplaćuje

AOD isplatu počinje u roku od 20 radnih dana od oduzimanja dozvole banci. Deponent novac podiže u isplatnoj banci koju odredi Agencija, u gotovini ili prenosom na račun, uz dokaz o vlasništvu nad depozitom. Umjesto njega može doći druga osoba, ali samo s važećom punomoći.

Pravo na isplatu zastarijeva nakon pet godina. Sve informacije dostupne su na stranici Agencije za osiguranje depozita i na telefonu 051 223 440.

IZVOR:N1