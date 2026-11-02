I ove sedmice sjajni filmovi u Kinu Srebrenik

I ove sedmice u Kinu Srebrenik na programu su vrhunski filmovi za sve ukuse i sve generacije.

Nova filmska adaptacija kultnog romana Jane Austen , na našim prostorima prevođena kao „Razum i osjećaji“ ili „Razum i osjećajnost“ (Sense and Sensibility), na programu je u četvrtak od 19:00 sati. Ova romantična drama donosi svježi pogled na bezvremensku priču o sestrama Dashwood i njihovoj borbi između društvenih očekivanja, financijskih neprilika i ljubavnih jada.

Film Ustanak je na programu u petak od 19:00 sati i dramatizuje čuvenu Seljačku bunu (Peasants’ Revolt), kada se običan, obespravljeni seljak (kojeg glumi Andrew Garfield) usprotivi tiranskoj vladavini mladog kralja Richarda II i povede masovnu pobunu prema Londonu.

Za najmlađu raju u subotu od 13:00 sati igra Mačak u šeširu, američki animirani fantastični humoristični film iz 2026. godine, labavo zasnovan na dječjoj knjizi Dr. Seussa iz 1957. godine. Napisali su ga i režirali Alessandro Carloni i Erica Rivinoja, a to je druga dugometražna adaptacija knjige nakon igranog filma iz 2003. godine.

U subotu od 19:00 sati na programu je Udovac – bosanskohercegovačka drama iz 2026. godine, koju je napisao, koproducirao i režirao Hari Šečić, u svom debitantskom dugometražnom filmu. U filmu glumi Izudin Bajrović kao Mirsad, 62-godišnji udovac, koji nakon iznenadne smrti supruge počinje preispitivati ​​svoja dugogodišnja patrijarhalna uvjerenja.