Kino Srebrenik: Danas sinhronizovani film za djecu, a večeras horor

Danas (subota, 31. oktobar) od 13 sati, za najmlađe ljubitelje filma na repertoaru Kina Srebrenik je sinhronizovani film “Čudovišna Mia” (Monster Mia).

U naizgled savršenom gradiću Primrouzu, nestašnu djevojčicu Miju izbacuju iz škole i šalju u tajanstvenu Akademiju Rotvud, gde su svi njeni školski drugovi čudovišta. Uz pomoć svog odanog, pomalo čupavog pacova Kventina i pod budnim okom zamjenika direktora Van Vlada, koji ne podnosi ljude, Mija će morati da pronađe svoje mjesto, preživi školsku svakodnevicu i otkrije da je upravo ono po čemu se razlikuje njena najveća snaga. Ovaj kompjuterski animirani film nastao je prema popularnom serijalu knjiga Monstrous Maud autorke A. B. Sedlvik.

Ljubitelje horora, danas od 19 sati očekuje prava filmska poslastica, film “Resident Evil”.

Glavnu ulogu tumači Austin Abrams, zvijezda filma “Weapons”. On glumi Bryana, dostavljača medicinskih potrepština koji dobiva zadatak odnijeti paket u opću bolnicu u Raccoon Cityju, gdje se nađe usred smrtonosne epidemije i haosa. Bryan nije vješt borac, ali je prisiljen odbijati napade čudovišta i pritom koristi sve što mu se nađe pri ruci.