Od filma za djecu do horora: Filmska sedmica u Kinu Srebrenik

Ova sedmica u Kinu srebrenik donosi pet odličnih, pažljivo odabranih filmova za sve generacije i ljubitelje različitih filmskih žanrova.

Tako u četvrtak, 29. oktobra možete pogledati psihološki triler “A Talent for Murder”, novi film Antona Corbijna u kojem Helen Mirren preuzima ulogu Patricije Highsmith, autorice romana The Talented Mr. Ripley. Umjesto klasične biografske priče, film donosi izmišljeni susret slavne spisateljice i tajanstvenog mladog književnog agenta. Radnja je smještena u 1995. godinu. Highsmith živi povučeno u švicarskim Alpama kada joj u dom stiže Edward Ridgeway, kojeg glumi Alden Ehrenreich. Poslao ga je njujorški izdavač sa zadatkom da je uvjeri da napiše još jedan roman o Tomu Ripleyju, njenom slavnom manipulatoru i ubojici. projekcija filma je od 19 sati.

U petak, 30. oktobra od 18 sati na repertoaru je film “Street Fighter”.

Misteriozna Chun-Li (koju glumi Callina Liang) okuplja i regrutuje Ryua i Kena za predstojeći svjetski turnir „Ratnik svijeta” (World Warrior).

Istog dana od 20 sati možete uživati u filmu “Other Mommy” (poznatog i kao Druga mama) prati osmogodišnju djevojčicu Bela čiji je dom razdiran bračnim problemima njenih roditelja, Ursule i Dadda. Film nas vodi u sve mračniji svijet djevojčice Bele, koja uspostavlja odnos sa zlokobnim entitetom u svom domu, bićem koje zapanjujuće podsjeća na njenu sopstvenu majku.



U subotu, 31. oktobra od 13 sati, za najmlađe ljubitelje filma na repertoaru je sinhronizovani film “Čudovišna Mia” (Monster Mia).

U naizgled savršenom gradiću Primrouzu, nestašnu djevojčicu Miju izbacuju iz škole i šalju u tajanstvenu Akademiju Rotvud, gde su svi njeni školski drugovi čudovišta. Uz pomoć svog odanog, pomalo čupavog pacova Kventina i pod budnim okom zamjenika direktora Van Vlada, koji ne podnosi ljude, Mija će morati da pronađe svoje mjesto, preživi školsku svakodnevicu i otkrije da je upravo ono po čemu se razlikuje njena najveća snaga. Ovaj kompjuterski animirani film nastao je prema popularnom serijalu knjiga Monstrous Maud autorke A. B. Sedlvik.

Ljubitelje horora, u subotu od 19 sati očekuje prava filmska poslastica, film “Resident Evil”.

Glavnu ulogu tumači Austin Abrams, zvijezda filma “Weapons”. On glumi Bryana, dostavljača medicinskih potrepština koji dobiva zadatak odnijeti paket u opću bolnicu u Raccoon Cityju, gdje se nađe usred smrtonosne epidemije i haosa. Bryan nije vješt borac, ali je prisiljen odbijati napade čudovišta i pritom koristi sve što mu se nađe pri ruci.