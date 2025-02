Bitka za EP: BiH favorit protiv Kipra, ali svi čekaju ishod u Hrvatskoj

Košarkaška reprezentacija BiH večeras u Tuzli (20 sati) igra pretposljednju utakmicu kvalifikacija protiv Kipra koja bi mogla biti odlučujuća za plasman na Evropsko prvenstvo 2025. godine.

“Zmajevima“ je potrebna pobjeda, ali će im trebati i pomoć Francuske koja u isto vrijeme gostuje u Zadru.

Bh. košarkaši kolo prija kraja kvalifikacija mogu osigurati vizu za Kipar, Letoniju, Finsku i Poljsku koji su ove godine domaćini Eurobasketa. Bh. selekcija dočekuje i Kipar i veliki je favorit u “Mejdanu“. Očekuje se sigurna pobjeda, treća u ovim kvalifikacijama, Međutim, jasno je da će “zmajevi“ kao i većina navijača mislima biti u Zadru gdje se igra po svemu sudeći ključna utakmica grupe između Hrvatske i Francuske. Francuzi bi pobjedom sebi osigurali mjesto u završnici, ali automatski poslali BiH na EP. Takav ishod ostavio bi Hrvate kod kuće. U slučaju trijumfa Hrvatske, onda bi puleni Adisa Bećiragića u posljednjem kolu morali savladali Francusku u gostima kako bi zaigrali na šampionatu Starog kontinenta.

Ipak, u bh. taboru sada misle samo na Kipar. Treba biti ozbiljan i odradi posao protiv jednog od domaćina EP. Kipar ima četiri poraza, a u prvom meču BiH je kao gost slavila 99:66.

„Kipar je posve drugačija utakmica jer smo mi apsolutni favoriti. Moramo to opravdati, izboriti pobjedu i čekati šta će se desiti na utakmici u “Jazinama“ gdje igraju Hrvatska i Francuska. Nama bi plasman na Eurobasket značio jako puno i nadamo se da ćemo proslaviti taj plasman u petak”, rekao je kapiten Miralem Halilović.

Podsjetimo, na tabeli grupe E Francuska ima osam bodova i očekuje se da bude siguran putnik, dok BiH i Hrvatska imaju po šest s tim da je važno naglasiti da “zmajevi“ imaju bolji međusobni skor što u konačnici može biti odlučujuće ukoliko budu imali isti broj bodova. Kipar, koji je jedan od domaćina ima četiri poraza.

Dva kola prije kraja plasman na EP iz grupe A su već osigurali Izrael i Slovenija. U grupi B to su uspjeli Italija i Turska, iz grupe C Letonija (domaćin) i Španija. Iz grupe E je za sada siguran sam Kipar. U grupama G i H to su uspjeli Finska (domaćin), Srbija, Poljska (domaćin) i Litvanija.

Utakmica između BiH i Kipra igra se večeras u Tuzli od 20 časova. U istom terminu Hrvatska u Zadru dočekuje Francusku.

