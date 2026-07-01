Bosanskohercegovački učenici vratili se iz Londona sa čak 21 medaljom i tri počasna priznanja!

U periodu od 21. do 28. juna 2026. godine u Londonu je održano prestižno međunarodno takmičenje iz jezičkih i matematičkih vještina TeenEagle, koje je okupilo učesnike iz više od 36 zemalja svijeta. Takmičenje je usmjereno na razvoj produktivnih i receptivnih jezičkih i matematičkih kompetencija mladih kroz discipline Writing, Debate, Spelling Bee, Problem Solving i General Knowledge.

Cilj takmičenja je promocija zajedničkog identiteta, razvijanje zdravog takmičarskog duha te podsticanje mladih da stečena znanja prenose i primjenjuju u svojim lokalnim zajednicama.

Bosnu i Hercegovinu na ovom uglednom međunarodnom takmičenju s ponosom su predstavljali učenici Richmond Park International Schools Tuzla i Sarajevo, ostvarivši izvanredan uspjeh osvojivši ukupno 21 medalju i tri počasna priznanja (Honourable Mention).

Učenici Richmond Park Međunarodne osnovne i srednje škole Tuzla, pod mentorstvom profesorice Aldine Pašić, osvojili su 18 medalja – jednu zlatnu, deset srebrnih i sedam bronzanih, uz dva počasna priznanja.

Vrijedan doprinos ukupnom uspjehu dali su i učenici Richmond Park Međunarodne osnovne škole Sarajevo. Amor Bašalija osvojio je dvije srebrne medalje iz engleskog jezika i jednu bronzanu medalju iz matematike, dok je Armen Bašalija osvojio počasno priznanje (Honourable Mention) iz matematike.

Ovim rezultatima učenici Richmond Park škola još jednom su pokazali da znanje, predan rad i talenat mladih iz Bosne i Hercegovine mogu ravnopravno konkurirati najboljima na svjetskoj sceni.

Rezultati učenika Richmond Park škola Tuzla

Produktivne jezičke vještine (Writing & Persuasive Speaking)

Počasno priznanje (Honourable Mention):

– Edvin Selimović, učenik Richmond Park Međunarodne osnovne škole Tuzla

Bronzane medalje:

– Arman Pirić, učenik Richmond Park Međunarodne osnovne škole Tuzla

– Adna Softić, učenica Richmond Park Međunarodne srednje škole Tuzla

– Mia Antić, učenica Richmond Park Međunarodne srednje škole Tuzla

– Amera Omerbašić, učenica Richmond Park Međunarodne srednje škole Tuzla

Srebrene medalje:

– Nejla Žabić, učenica Richmond Park Međunarodne srednje škole Tuzla

– Lamija Brčaninović, učenica Richmond Park Međunarodne srednje škole Tuzla

– Asja Huremović, učenica Richmond Park Međunarodne srednje škole Tuzla

– Amila Avdić, učenica Richmond Park Međunarodne srednje škole Tuzla

Zlatna medalja:

– Emma Zolotić, učenica Richmond Park Međunarodne osnovne škole Tuzla

Receptivne jezičke vještine (Spelling Bee & Knowledge Quiz)

Počasno priznanje (Honourable Mention):

– Mia Antić, učenica Richmond Park Međunarodne srednje škole Tuzla

Bronzane medalje:

– Arman Pirić, učenik Richmond Park Međunarodne osnovne škole Tuzla

– Edvin Selimović, učenik Richmond Park Međunarodne osnovne škole Tuzla

– Amera Omerbašić, učenica Richmond Park Međunarodne srednje škole Tuzla

Srebrene medalje:

– Lamija Brčaninović, učenica Richmond Park Međunarodne srednje škole Tuzla

– Adna Softić, učenica Richmond Park Međunarodne srednje škole Tuzla

– Nejla Žabić, učenica Richmond Park Međunarodne srednje škole Tuzla

– Asja Huremović, učenica Richmond Park Međunarodne srednje škole Tuzla

– Emma Zolotić, učenica Richmond Park Međunarodne osnovne škole Tuzla

Ovaj izvanredan uspjeh potvrđuje visok kvalitet obrazovanja koji pružaju Richmond Park International Schools, ali i ogroman potencijal mladih iz Bosne i Hercegovine da ostvaruju vrhunske rezultate na međunarodnim takmičenjima i dostojno predstavljaju svoju zemlju širom svijeta. Uspjeh učenika iz Tuzle i Sarajeva još jednom potvrđuje da se predanim radom, kvalitetnim mentorstvom i kontinuiranim ulaganjem u znanje mogu ostvariti rezultati koji Bosnu i Hercegovinu svrstavaju među najuspješnije učesnike ovakvih međunarodnih smotri.