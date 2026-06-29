Više od 30 učesnika zajedničkim snagama čistilo javne površine u Srebreniku

U okviru projekta „Čišćenje planinarskih ruta i izletišta planine Majevice“, Udruženje građana “Eko Mreža” uspješno je realiziralo još jednu ekološku akciju čišćenja i uređenja javnih površina na području grada Srebrenika. Akcija je okupila više od 30 učesnika, među kojima su bili članovi mlađih kategorija OFK Gradina Srebrenik, volonteri Crvenog križa, u saradnji sa menadžmentom JU Dvorana Srebrenik.

Okupljanje učesnika upriličeno je na pomoćnom stadionu OFK Gradina, odakle su ekipe raspoređene na više lokacija s ciljem čišćenja površina oko stadiona i pomoćnog fudbalskog terena. Pored aktivnosti usmjerenih na očuvanje planinarskih ruta i izletišta planine Majevice, akcija je obuhvatila i čišćenje sportsko-rekreativnih zona i drugih prostora od značaja za lokalnu zajednicu.

Osnovni cilj projekta svakako je i unapređenje kvaliteta životne sredine, ali i podizanje svijesti građana o potrebi zajedničkog djelovanja u zaštiti prirodnih i urbanih prostora. Upravo ovakve akcije pokazuju koliko zajednički rad institucija, sportskih kolektiva, organizacija civilnog društva i građana može doprinijeti stvaranju pozitivnih promjena u lokalnoj zajednici.

Glavni finansijer projekta je Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice TK, dok su realizaciju aktivnosti podržali: Grad Srebrenik, SRC Srebrenik, OFK Gradina Srebrenik, JKP „9. Septembar“ Srebrenik, koji su pružili organizacionu i logističku podršku. Za sve učesnike organizator je osigurao zaštitnu opremu, radni materijal i osvježenje. Po završetku akcije za sve učesnike organizovano je zajedničko druženje uz roštilj, kao znak zahvalnosti za njihov doprinos i angažman. Pored prethodno navedenih partnera, realizaciju ove ekološke aktivnosti podržale su i srebreničke kompanije „Great“ d.o.o. i Hotel Park Srebrenik, koje su svojim doprinosom također dale značajnu podršku uspješnoj organizaciji događaja.

Tokom akcije prikupljene su značajne količine otpada, uređene su zelene površine, a učesnici su svojim angažmanom dali vrijedan doprinos stvaranju ljepšeg, urednijeg i zdravijeg ambijenta za život svih građana našeg grada. Posebno je istaknuta važnost uključivanja djece i mladih u ovakve aktivnosti, čime se razvija svijest o očuvanju prirode, odgovornom odnosu prema okolišu i značaju volontiranja.