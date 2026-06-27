Zmajevi završili kratki odmor, slijede pripreme za SAD

Zmajevi će u subotu u Salt Lake Cityju nastaviti pripreme za utakmicu protiv Sjedinjenih Američkih Država, koja je na programu u četvrtak u San Franciscu.

Utakmica protiv SAD-a igra se u 17:00 sati po lokalnom vremenu, zbog čega će reprezentativci Bosne i Hercegovine narednih dana trenirati upravo u tom ili sličnim terminima. To je promjena u odnosu na raniji dio priprema, kada su treninzi uglavnom bili organizovani u jutarnjim satima, jer su se Zmajevi spremali za utakmice koje su počinjale u 12:00 sati po lokalnom vremenu.

Kratki odmor za bh. reprezentativce završen je nakon nekoliko slobodnih dana. Igrači su slobodno vrijeme imali od srijede navečer, nakon povratka iz Seattlea u Salt Lake City, a predah su dobili i članovi stručnog štaba.

Većina reprezentativaca odmor je provela u Salt Lake Cityju i nije napuštala hotel u kojem je smještena reprezentacija. I ovoga puta potvrđeno je da je riječ o generaciji kojoj nije potrebno posebno nametati stroga pravila, jer je fudbal ovim igračima mnogo važniji od svega što bi moglo narušiti ritam priprema.

Pred utakmicu protiv SAD-a Zmajevima će, osim fizičke spreme, biti potrebna i svježina u glavi. Zbog toga je kratka pauza došla u pravom trenutku, posebno ako se uzme u obzir da se reprezentativci, uz tek nekoliko slobodnih dana, već pet sedmica nalaze u režimu priprema i karantina.

Stručni štab sada ulazi u završni dio priprema za duel u San Franciscu, gdje Bosnu i Hercegovinu očekuje jedan od najvažnijih mečeva na ovom takmičenju.