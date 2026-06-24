Započeli radovi na izgradnji rezervoara Previle

Prije nekoliko dana započeli su radovi na izgradnji rezervoara Previle, jednog od najvažnijih vodovodnih objekata za mjesno područje Tinja i ključnog segmenta u rješavanju dugogodišnjeg problema vodosnabdijevanja ovog kraja.

Ovaj rezervoar bit će povezan sa već izgrađenom vodovodnom mrežom, koja će realizacijom treće faze projekta biti spojena sa rezervoarom u Tinji Donjoj, čime će se zaokružiti jedan od najvažnijih infrastrukturnih projekata za ovo područje.

-“Vrijednost ugovora za izgradnju glavnog rezervoara „Previle“ iznosi 593.508,38 KM sa PDV-om, a njegovom realizacijom stvaramo ključne preduslove za dugoročno održivo vodosnabdijevanje.

Pred nama je još mnogo posla i mnogo izazova. Ali isto tako je činjenica da smo se konačno uhvatili u koštac sa problemima koji su decenijama gurani pod tepih i često korišteni samo kao tema predizbornih obećanja.Vodosnabdijevanje ostaje jedan od naših strateških prioriteta, a uskoro slijede i nove lijepe vijesti kada su u pitanju projekti iz ove oblasti”, navodi gradonačelnik Srebrenika Adnan Bjelić.

Nakon završetka rezervoara, slijedi izgradnja potisnog voda koji će povezati bunar BGD-11 sa rezervoarom Previle i na taj način dopremiti dugo očekivanu vodu građanima ovog mjesnog područja.