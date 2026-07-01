Iz Tuzle od 9. jula direktno za Cirih: Karte dostupne već od 75 eura

Međunarodni aerodrom Tuzla od 9. jula 2026. godine dobija direktnu avioliniju za Cirih, čime se otvara ključna veza za bh. dijasporu i poslovne putnike prema jednom od najvažnijih evropskih centara.

Letove će uspostaviti švicarska aviokompanija Chair AirlinesIz Tuzle od jula direktno za Cirih: Cijene karata kreću od 75 eura, u okviru najavljenog proširenja svoje mreže letova za ljetnu sezonu

Prema zvaničnom redu letenja, na relaciji Tuzla – Cirih letovi će saobraćati dva puta sedmično, i to četvrtkom i nedjeljom, što putnicima pruža optimalne opcije kako za kraća vikend putovanja, tako i za duže boravke.

Karte već u prodaji: U cijenu uključen i predati kofer

Letovi su već ubačeni u globalne rezervacijske sisteme i dostupni su za kupovinu na zvaničnoj stranici švicarskog prevoznika. Cijene karata u jednom smjeru kreću se od oko 75 eura pa naviše.

Za razliku od klasičnih low-cost kompanija, u ovu cijenu je, pored kabinskog prtljaga, uključen i kofer, što ovu liniju čini izuzetno konkurentnom i atraktivnom za putnike.

Stabilizacija i razvoj tuzlanskog aerodroma

Uvođenje ove linije predstavlja značajan poslovni iskorak za Međunarodni aerodrom Tuzla. Povezivanje sa Cirihom je dugogodišnji zahtjev putnika, a realizacija dolazi u periodu intenzivnih napora na stabilizaciji saobraćaja.

Upostavljanjem linije za Cirih ne nastavlja uspon Aerodroma Tuzla koji je započeo krajem prošle godine otvaranjem baze Wizz Aira