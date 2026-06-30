U petak počinje isplata penzija za juni: Najniža iznosi 666 KM, a najviša 3.333 KM

Penzije za mjesec juni bit će isplaćene preko jedinstvenog računa trezora Federacije BiH u petak 3. jula, potvrđeno je Federalnog zavoda PIO/MIO.

Za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara 2026., najniža penzija iznosi 666,76 KM, zajamčena 795,74 KM, dok najviša penzija iznosi 3.333,79 KM.

Za penzionere koji pravo na penziju prvi put ostvaruju tokom 2026. godine, zakon je definisao minimalne iznose starosne penzije u zavisnosti od dužine penzijskog staža i uplaćenih doprinosa.

Osnovica za izračun najniže penzije iz člana 81. stav 2. Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o PIO za korisnike koji pravo ostvaruju nakon 1. januara 2026. iznosi 724,36 KM (651,05 + 11,26 % = 724,36).

“Na taj način uveden je pravedniji i pregledniji sistem obračuna, koji vrednuje godine rada i uplaćene doprinose”, navodi se.

Minimalni iznosi starosne penzije za one koji će se penzionisati od ove godine sa 20 godina staža je najmanje 434,62 KM.

Za one koji ostvaruju od 20 do 25 godina staža najmanja penzija iznosi 470,83 KM, dok za one koji ostvaruju od 25 do 30 godina staža iznosi najmanje 507,05 KM.

Osobama sa stažom od 30 do 35 godina iznosi najmanje 543,27 KM, dok za one od 35 do 40 godina staža iznosi najmanje 615,71 KM.

Osobe koje ostvaruju 40 godina staža i više, najniža penzija iznosi 688,14 KM.

Invalidska i porodična penzija (iza aktivnog osiguranika) u smislu člana 81. stav 4. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju od 01. januara 2026. godine, iznosi:

– Najniža invalidska penzija iznosi 651,92 KM,

– Najniža porodična penzija iznosi 651,92 KM.

Iznos zajamčene penzije za korisnike koji pravo ostvaruju nakon 1. januara 2026. na osnovu 40 ili više godina staža osiguranja utvrđen je u iznosu od 842,44 KM.

Najniža penzija korisnika koji pravo ostvaruju prema posebnim propisima (Zakon o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca obrambeno oslobodilačkog rata, Zakon o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica te Zakon o pravima branilaca i članova njihovih porodica), izmjenama navedenih propisa koji se primjenjuju od 01.01.2026. godine, utvrđena je u iznosu od 666,76 KM.

Prosječna samostalna penzija za juni iznosi 851,97 KM.

Penziju za juni primit će ukupno 470.291 korisnika, a potrebna sredstva za isplatu iznose oko 356,4 miliona KM

Podsjećamo da od 1. jula slijedi novo povećanje penzija za svih 469.000 penzionera u Federaciji BiH. Riječ je o redovnom usklađivanju pri čemu se povećanje obračunava na već uvećane iznose koje penzioneri trenutno primaju, a ne na prošlogodišnje penzije.