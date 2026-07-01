Barbarez: SAD jeste favorit, ali ćemo dati sve od sebe za plasman u narednu fazu

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine spremna je za susret nokaut faze Svjetskog prvenstva protiv Sjedinjenih Američkih Država, koji se igra 2. jula na San Francisco Bay Area stadionu.

Uoči dvoboja s drugim od ukupno tri domaćina ovogodišnjeg Mundijala, selektor bh. selekcije Sergej Barbarez istaknuo je kako ekipa ima jasan plan te će, nošena pobjedničkim mentalitetom, dati zadnji atom snage za prolazak dalje.

Barbarez je na konferenciji za medije naglasio kako su Amerikanci objektivni favoriti u ovom susretu, ali da to bh. selekciji ne predstavlja nikakav teret.

– Naravno da su oni favoriti, što zbog pozicije na tabeli, što zbog činjenice da igraju na domaćem terenu, ali i zbog toga kakvu ekipu imaju. Međutim, nama uopće ne predstavlja problem što u ovaj susret ulazimo iz pozicije autsajdera. Temeljito smo ih analizirali, napravili smo jasan plan za sutrašnji duel i zaista se radujemo što imamo priliku igrati s takvim protivnikom – kazao je Barbarez.

Tokom turnira Zmajevi su se već susreli s jednim domaćinom takmičenja pa im je poznat specifičan pritisak i ambijent koji ih očekuje.

– Znamo kakva nas atmosfera čeka, ali to je samo razlog više za uživanje i uvijek sam za to da budemo dio takvih utakmica. Igračima uvijek ponavljam da je ovo prolazno i da će jednom biti samo iskustvo i sjećanje, sutra će biti novi dan bez obzira na rezultat i da uživaju u ovome. Oko 70.000 gledalaca na tribinama bit će tu i zbog nas. Upravo zbog svih naših ljudi kako ovdje, tako i u Bosni i Hercegovini vrijedi ostaviti posljednji atom snage na terenu. Želimo zadržati pristup i voljni momenat koji su nas i doveli do ove faze takmičenja – istaknuo je selektor.

Na upite o potcjenjivačkim izjavama iz američkih medija i bivših reprezentativaca poput Tima Howarda, bh. strateg ostao je poprilično ravnodušan.

– Ne želim komentirati osobe koje ne poznajem. Takva potcjenjivanja samo su rezultat današnje kulture i utjecaja društvenih mreža. Iskreno, to me uopće ne dotiče, a takve nam stvari nisu potrebne ni kao nekakav dodatni motiv za utakmicu – poručio je kratko.

Osvrnuvši se na ulogu Esmira Bajraktarevića u ekipi, Barbarez je pojasnio kako je njegov angažman odličan pokazatelj nedavne politike pronalaska talenata širom svijeta koji žele igrati za Bosnu i Hercegovinu.

– On je izuzetno kulturan dečko koji tačno zna zašto je tu i snažno osjeća težinu grba koji nosi. Donosi nam taj jedan poseban dašak američke kulture. U ekipi imamo momke s raznih strana svijeta i naša je najveća prednost što smo uspjeli spojiti sve te različite mentalitete u jednu složnu cjelinu – naglasio je.

Govoreći o zdravstvenom stanju u ekipe, podsjetio je da na ovako zahtjevnom takmičenju može doći do prekomjernog umora.

– Na ovako dugom putu uvijek se nađe rovitih igrača kojima je potrebno dan-dva odmora. To je isključivo moja odluka da ih poštedim napora kada procijenim da ne smijemo riskirati, što je bio slučaj i s Amarom Dedićem u prošlom susretu. Od početka smo vjerovali u prolazak grupe i znali smo da će nam on biti potreban za nastavak turnira – objasnio je.

Na kraju, komentirajući neslužbenu titulu najbolje odjevenog trenera na prvenstvu, te iščekivanja nakon posljednjeg sudijskog zvižduka, selektor je kroz osmijeh poručio kako mu je dostojanstveno predstavljanje domovine iznimno važno.

– Kod mene emocije uvijek idu nekako u suprotnom smjeru, kad rezultat bude dobar, ja budem jako ozbiljan, a kad je loše, onda se smijem. Volio bih da nakon ove utakmice moj izraz lica bude ozbiljan, a da istovremeno gledam kako se moji igrači istinski raduju – zaključio je Barbarez.

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