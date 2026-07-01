Pljuskovi donose osvježenje, temperature u padu

U Bosni i Hercegovini danas će prijepodne biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, dok se tokom poslijepodneva očekuje nestabilnije vrijeme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom širom zemlje, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Prema prognozi, krajem dana i u noći na četvrtak sa sjeverozapada stiže novo naoblačenje koje će donijeti kišu i osjetan pad temperature zraka. Puhat će slab do umjeren vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera.

Jutarnja temperatura zraka kretat će se između 15 i 20 stepeni, na jugu do 25, dok će dnevne temperature dosezati od 32 do 38 stepeni Celzijusa.

Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda navode da će biometeorološke prilike biti povoljnije nego prethodnih dana. Osvježenje i niže noćne temperature trebali bi doprinijeti ugodnijem osjećaju, bez značajnijih tegoba za hronične bolesnike i meteoropate.