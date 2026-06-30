Ukida se zabrana izvoza pilećeg mesa iz BiH na tržište Europske unije

Europska unija danas bi trebala ukinuti zabranu izvoza pilećeg mesa iz BiH, uvedenu nakon pojave ptičije gripe u Petrovu.

Zabrana izvoza pilećeg mesa iz Bosne i Hercegovine na tržište Europske unije trebala bi biti ukinuta danas, potvrđeno je iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.

Pomoćnik ministra za veterinarstvo Republike Srpske Negoslav Lukić ranije je podsjetio da su ograničenja bila na snazi četiri mjeseca, nakon što je na području općine Petrovo potvrđena pojava ptičije gripe.

“Ukidanje zabrane izvoza pilećeg mesa od velikog je značaja za domaće proizvođače”, rekao je Lukić.

Ptičija gripa registrovana je u februaru na području općine Petrovo, dok su mjere nadzora ukinute početkom aprila. Od tog perioda očekivao se i povratak izvoznog statusa za pileće meso na tržištu Europske unije.

Peradarski sektor ostaje jedina grana stočarstva u Bosni i Hercegovini koja ostvaruje suficit u vanjskotrgovinskoj razmjeni.

IZVOR:AKTA.BA