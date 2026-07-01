NEMA ODMORA U KABINI: Od danas važe nova pravila za vozače, a onima koji ih ne budu poštovali prijete visoke kazne!

Hrvatska je usvojila izmjene Zakona o radnom vremenu, obaveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u drumskom saobraćaju, čime se domaći propisi usklađuju sa evropskim pravilima iz Paketa mobilnosti.

Nove mjere donose strožiju kontrolu rada vozača, obaveznu ugradnju tahografa za dodatnu kategoriju vozila, digitalni nadzor prevoza opasnih materija i veće kazne za prekršioce.

Tahografi stižu i u kombije

Jedna od najznačajnijih novina odnosi se na vozila mase iznad 2,5 tone koja učestvuju u međunarodnom prevozu robe. Od 1. jula 2026. godine i ona će morati imati ugrađene tahografe, uređaje koji bilježe vrijeme vožnje, odmore i druge podatke važne za kontrolu rada vozača.

Prema podacima hrvatskih vlasti, nova obaveza odnosiće se na stotine vozila koja do sada nisu bila obuhvaćena ovim pravilima

Kamioni pod digitalnim nadzorom

Veliki dio izmjena odnosi se na digitalizaciju i bolji nadzor transporta, posebno kada je riječ o prevozu opasnih materija.

Uvođenjem sistema e-ADR biće povezani podaci iz tahografa, elektronske dokumentacije o teretu, kao i informacije policije, carine i inspekcijskih organa. Na taj način nadležne službe moći će u realnom vremenu pratiti kretanje vozila koja prevoze opasne terete.

Cilj je povećanje bezbjednosti saobraćaja, zaštite životne sredine i zdravlja građana, ali i efikasnija kontrola transportnog sektora.

Vozači više ne smiju spavati u kabini

Evropska pravila, koja sada postaju dio hrvatskog zakonodavstva, donose i jasnije odredbe o odmorima vozača.

Redovni sedmični odmor duži od 45 sati više neće smjeti da se provodi u kabini kamiona. Poslodavci će morati obezbijediti odgovarajući smještaj sa uslovima za odmor i korištenje sanitarnih prostorija.

Takođe, vozačima mora biti omogućeno da se vrate kući najmanje jednom u periodu od tri ili četiri sedmice, zavisno od rasporeda rada i odmora.

Strožija kontrola i veće kazne

Nove obaveze očekuju i radionice koje ugrađuju i servisiraju tahografe. One će morati imati sistem fotografisanja vozila tokom obavljanja radova, uz automatsko evidentiranje vremena i datuma, a snimci će se čuvati najmanje dvije godine.

Propisana je i obaveza prijavljivanja svih sumnji na manipulacije tahografima nadležnim institucijama.

Istovremeno se pooštravaju kazne za korištenje vozila bez propisno ugrađenog tahografa, kao i za neprikazivanje potrebne dokumentacije tokom inspekcijskih kontrola.

Evropska unija godinama upozorava da postojeći sistem nije dovoljno efikasan u sprečavanju umora vozača i osiguravanju fer konkurencije među prevoznicima. Upravo zbog toga uvedena su nova pravila koja bi trebalo da donesu veću bezbjednost na putevima, bolje uslove rada vozača i ravnopravnije tržište transporta.