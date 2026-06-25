U Srebreniku održana sjednica organizacionog odbora za obilježavanje 80. godišnjice izgradnje pruge Brčko-Banovići

​U Srebreniku je, a uz saglasnost predsjednika Odbora, premijera Tuzlanskog kantona Irfana Halilagića, održana 2. sjednica Organizacionog odbora za obilježavanje 80. godišnjice iz-gradnje Omladinske pruge Brčko-Banovići, koja se navršava u novembru ove godine.

​Na sjednicu su pozvani svi članovi Odbora, a prisustvovali su joj, uz inicijatora i nosioca obilježavanja godišnjice, SABNOR-a Tuzlanskog kanto-na, predsjednik Zlatko Dukić i sekretarSABNOR-a TK Edina Iljazagić, Nataša Perić i Ljubiša Veljković (Muzej istočne Bosne, Tuzla), glumac Irfan Kasu-mović, Dragana Bosankić i Emir Hukić (RTV VTK), Mirna Salijević (Luka Brčko), Petar Brkić (UABNOR Banovići), Fahrudin Salihović (UABNOR Sreb-renik), Omer Zulić (Arhiv TK), Omer Bandić i Hidajet Đulović (Željeznice FBiH, PJ Tuzla) i Esad Dedić (Grad Srebrenik).

Predstavnik opštinske upra-ve Banovića, iako uredno pozvan, ni ovog puta nije bio prisutan, kao i objek-tivno spriječeni prof. dr. Izet Šabotić, koji je na čeluPododbora za pripremu Okruglog stola, i Nebojša Novaković iz SABNOR-a TK, koji je na čelu Pod-odbora za informisanje i marketing.

​Na sjednici su, prema planu, predočeni i usvojeni okvirni operativni planovi Pododbora za umjetnički program (završnu akademiju), koji je pred-očio Irfan Kasumović; zatim plan u oblasti pratećih manifestacija kulture (izložbe i publikovanje Analitičkog inventara Zbirke Pruga Brčko-Banovići), koji je obrazložio Omer Zulić; plan informativno-marketinške aktivnosti, podijeljen na interno i eksterno informisanje o svim aktivnostima (koji nam je pravodobno dostavio Ajaz Alispahić, član Pododbora za informisanje i marketing), te spremnost (plan) predstavnika Željeznica Federacije BiH da osiguraju organizovanje posebnog (svečanog) voza Banovići-Brčko, o čemu je govorio Hidajet Đulović, predstavnik Poslovne jedinice Željeznica Federa-cije BiH iz Tuzle. Izostalo je, zbog njegove objektivne spriječenosti da prisustvuje sjednici, predočavanje prijedlog plana pripreme Okruglog stola o značaju i vrijednosti pruge, koji je zaduženje čelnika Pododbora za ovaj skup, prof. dr. Izeta Šabotića, štoće nam naknadno biti dostavljeno.

​Posebna tema, u ovkiru upoznavanja sa planovima pododbora, bila je procjena finansijskog okvira, koji bi trebalo da bude pretpostavka planira-nog odvijanja svih aktivnosti. Prema preliminarnim procjenama, sa ukupno 35.000,00 KM mogla bi se pokriti svaka od stavki predviđenih aktivnosti.

U tu sumu bi, prema onome što je ocijenjeno takođe važnim i pot-rebnim, bilo uključeno i izdavanje prigodne knjige prof. dr. Najila Kurtića PRVA OMLA-DINSKA PRUGA – IZMEĐU MITA I STVARNOSTI, koja na doku-mentarno-istraživački, izuzetno ozbiljan način – na oko 400 stranica teksta, originalnih fotografija, kopija dokumenata, itd. – nudi dosad nepostojeći cje-lovit uvid u ono što je pruga značila, u ono šta je danas, kako se prema njoj i njenom tretmanu, vrednovanju i ocjenamaodnosimo u ovo vrijeme. Autor knjigom daje vrijedan doprinos obilježavanju 80. godišnjiceizgradnje pruge, odriče se honorara, a štampanje 500 primjeraka knjige bi, po najpovoljnijoj već obezbijeđenoj ponudi, koštalo 2.925,00 KM. Promocija knjiga bi bila sastavni dio pratećeg kulturnog programa, a preciziralo bi se kada će i gdje biti održana (ne samo jednom).

Uz ova pitanja, zaključke i dogovor, posebno prijedlog da se manife-stacije smjeste u vremenski okvir od više (okvirno sedam) dana i budu nazvane „DANIMA 80. GODIŠNJICE PRUGE BRČKO-BANOVIĆI“, na sjednici Orga-nizacionog odbora je planirano da se – uz odvijanje svih neophodnih priprem-nih aktivnosti u međuvremenu – naredna sjednica Odbora, sa preciziranjem rasporeda termina i mjesta održavanja pojedinačnih višednevnih aktivnosti, održi do sredine septembra u prostorijama Poslovne jedinice Željeznica Federacije BiH u Tuzli