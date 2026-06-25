Započela rekonstrukcija spomenika u Ahmićima -Sladna

Započeli su radovi na rekonstrukciji spomenika u Mjesnoj zajednici Ahmići u Sladnoj, u blizini centralne osnovne škole u ovom mjestu.

– “Ovo mjesto nosi posebno značenje za našu zajednicu i čuva sjećanje na one koji su dali najviše za slobodu koju danas živimo.

Vrijednost radova iznosi oko 30.000 KM, a projekat se realizuje uz sufinansiranje Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, koje i kroz ovakve projekte daje doprinos očuvanju kulture sjećanja i dostojanstvenom njegovanju naše historije”, navodi gradonačelnik srebrenika Adnan Bjelić.