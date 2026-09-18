CIK angažovao američku firmu za provjeru biometrije birača i skenera listića

CIK BiH potpisao je ugovor za nezavisnu reviziju biometrijske identifikacije birača i skenera glasačkih listića, vrijedan 661.050 KM.

Predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Jovan Kalaba i Jack Cobb, direktor „PRO V&V“ Inc, Huntsvile, Alabama, kao nosilac grupe ponuđača, potpisali su ugovor za nabavku usluge nezavisne verifikacije, validacije i revizije izbornih tehnologija (usluge revizije sistema za biometrijsku identifikaciju birača i za skeniranje glasačkih listića na biračkim mjestima).

Ukupna vrijednost ugovora je 565.000,00 KM bez PDV-a, odnosno 661.050,00 KM sa PDV-om.

Predmet ovog ugovora je pružanje usluga nezavisne verifikacije, validacije i revizije izbornih tehnologija koje će se koristiti u izbornom procesu u Bosni i Hercegovini, odnosno usluge revizije sistema za biometrijsku identifikaciju birača i za skeniranje glasačkih listića na biračkim mjestima, u skladu sa tehničkom specifikacijom, tenderskom dokumentacijom, ponudom Izvršioca i Odlukom o izboru najpovoljnijeg ponuđača od 20. augusta 2026. godine.

Izvršilac se obavezuje da usluge izvrši stručno, nepristrasno, nezavisno i u skladu sa pravilima struke, međunarodnim standardima, važećim propisima Bosne i Hercegovine i zahtjevima iz tehničke specifikacije.

Također, Izvršilac će primjenjivati metodologije i standarde navedene u tehničkoj specifikaciji, uključujući međunarodno priznate standarde iz oblasti sigurnosti informacionih sistema, revizije informacionih sistema i cyber sigurnosti.

Pored ostalog ugovor propisuje da je Izvršilac obavezan čuvati povjerljivost svih podataka, informacija, izvornog koda, konfiguracija sistema, sigurnosnih postavki i drugih informacija do kojih dođe tokom izvršenja ugovora. Bez prethodne pisane saglasnosti Ugovornog organa Izvršilac ne smije objavljivati, distribuirati niti učiniti dostupnim trećim licima bilo koje podatke do kojih dođe tokom izvršenja ugovora. Obaveza povjerljivosti ostaje na snazi i nakon isteka ugovora, saopćeno je iz Centralne izborne komisije BiH.

IZVOR:AKTA.BA

https://www.akta.ba/vijesti/bih/208333/cik-angazovao-americku-firmu-za-provjeru-biometrije-biraca-i-skenera-listica