Delegacija Grada Srebrenika na stručnom seminaru „Eko-naselja – Oblikovanje grada budućnosti“

Delegacija Grada Srebrenika učestvovala je na stručnom seminaru „Eko-naselja – Oblikovanje grada budućnosti“, posvećenom savremenim metodama, iskustvima i alatima za održivo urbano planiranje.

Skup su organizovali Ambasada Francuske u Bosni i Hercegovini i UNDP u BiH, na čelu sa rezidentnim predstavnikom UNDP-a gospodinom Renaudom Meyerom, a kroz ovakve programe lokalnim zajednicama otvaraju prostor za nova znanja, iskustva i konkretna rješenja.

-“Posebno mi je važno što je Srebrenik među prvim lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini koje imaju priliku upoznati se sa francuskim konceptom „Ekoopština“ i modelom „Éco-quartier“ pristupom koji održivi razvoj posmatra mnogo šire od same izgradnje.To znači da već danas moramo razmišljati kakav grad ostavljamo generacijama koje dolaze.

Grad sa kvalitetnijim i energetski efikasnijim stanovanjem. Grad sa boljom mobilnošću i uređenim javnim prostorima.Grad koji racionalno koristi energiju i prirodne resurse. Grad koji odgovorno upravlja otpadom i prilagođava se klimatskim promjenama.Upravo ovakva iskustva želimo prenositi u Srebrenik i prilagođavati ih našim potrebama i mogućnostima.

Naš cilj nije da samo pratimo savremene evropske trendove. Naš cilj je da Srebrenik bude grad koji ih primjenjuje. Zato su nam važna partnerstva sa međunarodnim institucijama, razmjena znanja i povezivanje sa gradovima i stručnjacima koji već imaju iskustvo u ovim oblastima.

Srebrenik se razvija. A razvoj danas ne znači samo nove puteve, objekte i infrastrukturu.Razvoj znači stvarati grad u kojem će se kvalitetnije živjeti, grad koji je zeleniji, uređeniji, otporniji i spreman za budućnost.Upravo takav Srebrenik želimo”, naveo je gradonačelnik Adnan Bjelić.