Sunčano i toplo u BiH, poslijepodne mogući lokalni pljuskovi

U Bosni i Hercegovini danas se očekuje pretežno sunčano i toplo vrijeme, uz malu do umjerenu oblačnost. Poslijepodne i u večernjim satima u pojedinim krajevima mogući su lokalni pljuskovi, posebno u sjeveroistočnim i istočnim područjima. U Hercegovini i na jugu zemlje bit će znatno sunčanije i stabilnije, dok se u centralnim i zapadnim dijelovima u poslijepodnevnim satima očekuje postepeno naoblačenje. Vjetar će biti slab do umjeren, promjenjivog smjera, a na jugu i jugozapadu povremeno pojačan. Jutarnje temperature kretat će se od 12 do 21°C, a dnevne od 24 do 30°C, najviše u južnim i jugozapadnim područjima. Nema aktivnih upozorenja za Bosnu i Hercegovinu.

7 Dana

U narednih 7 dana očekuje se promjenjivo vrijeme s izmjenama sunčanih i oblačnih perioda. U subotu i nedjelju u većini krajeva bit će pretežno sunčano i toplo, ali se u poslijepodnevnim satima očekuju lokalni pljuskovi, posebno u centralnim i istočnim područjima. Početkom sljedeće sedmice, u ponedjeljak i utorak, očekuje se jače naoblačenje s kišom i lokalnim pljuskovima, koji mogu biti praćeni grmljavinom. U utorak se očekuje osjetno zahladnjenje u sjevernim i planinskim predjelima, dok će na jugu zemlje ostati toplije i uglavnom suho. Temperature će varirati između 6 i 27°C, s najnižim vrijednostima u planinskim predjelima, a najvišim na jugu. Vjetar će biti umjeren, s povremenim pojačanjima tokom kišnih faza. Nema aktivnih upozorenja za Bosnu i Hercegovinu.

15 Dana

U periodu od 15 dana očekuje se postepeni porast temperature i stabilizacija vremena nakon promjenjivog početka. Prva sedmica proteći će uz povremene kiše i pljuskove, koji će biti češći u sjevernim i centralnim područjima, dok će na jugu zemlje padavine biti rjeđe. U drugoj sedmici očekuje se pretežno sunčano i suho vrijeme, s dužim sunčanim intervalima i samo rijetkim, kratkotrajnim pljuskovima. Dnevne temperature kretat će se od 18 do 29°C, s najvišim vrijednostima u južnim i jugozapadnim krajevima. Jutarnje temperature bit će od 7 do 15°C, a u višim planinskim predjelima i niže. Vjetar će biti slab do umjeren, uglavnom istočnog i jugoistočnog smjera. Nema aktivnih upozorenja za Bosnu i Hercegovinu.