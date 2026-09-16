Velika policijska akcija u BiH: Zaplijenjene puške, snajperi, bombe i zolja



U akciji „Kota“ na području Gradiške zaplijenjene su automatske i vojne puške, snajperi, bombe, eksplozivne naprave i zolja. Obrađuje se šest osoba.

Akcija se provodi pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka, a u njoj učestvuju policijski službenici PU Gradiška i Uprave za organizovani i teški kriminalitet Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

„U okviru akcije izvršeni su pretresi na više lokacija na području PU Gradiška. Tom prilikom pronađene su i oduzete automatske i vojne puške, snajperi, eksplozivne naprave, ručni raketni bacač ‘zolja’ i bombe“, saopćeno je iz policije.

Prodaja izvan BiH

Policijska akcija provođena je tokom dužeg perioda, a osumnjičene osobe terete se da su, djelujući kao organizovana kriminalna grupa, počinile krivična djela nedozvoljene proizvodnje i prometa oružja ili eksplozivnih materija.

Prema dosadašnjim informacijama iz istrage, sumnja se da je pronađeno oružje bilo namijenjeno prodaji izvan granica Bosne i Hercegovine.

FOKUS.BA