Hrvatska uvodi dugotrajne vize za vozače iz BiH: Zahtjevi od 23. septembra

Ministarstvo vanjskih i evropskih poslova Hrvatske saopćilo je da će od 23. septembra 2026. početi zaprimanje zahtjeva za izdavanje dugotrajnih viza za vozače autobusa i teretnih vozila, državljane trećih zemalja kojima nije potrebna viza za ulazak u Hrvatsku.

Nakon popunjavanja online zahtjeva putem platforme za izdavanje viza i rezervacije termina, od 23. septembra zahtjev će biti potrebno fizički podnijeti u Ambasadi Hrvatske u Sarajevu ili nekom od generalnih konzulata ili konzulata Hrvatske u Bosni i Hercegovini, u skladu s njihovom konzularnom nadležnošću.

U početnom periodu, dok se sistem u potpunosti ne prilagodi, bit će zaprimano najviše 15 zahtjeva dnevno po lokaciji, nakon čega će se broj zahtjeva postepeno povećavati.

Zahtjev za vizu može se podnijeti najranije dva mjeseca, a najkasnije 30 dana prije planiranog početka cestovnog prijevoza robe ili putnika. Obrada zahtjeva može trajati do 45 dana.

Dugotrajna viza tipa D omogućava ulazak u Hrvatsku isključivo radi prijevoza robe i putnika. Na osnovu te vize vozači ne mogu ulaziti na područje drugih država članica Schengenskog prostora.

U slučaju prijevoza putnika ili robe u druge države članice Schengena, odnosno tranzita kroz Hrvatsku, vozači će biti evidentirani u sistemu ulazaka i izlazaka (Entry/Exit System) hrvatske granične policije.

U tom sistemu bit će formiran dosje te će se računati dani boravka u Schengenskom prostoru, koji mogu iznositi najviše 90 dana u periodu od 180 dana. Isto pravilo primjenjuje se i u slučaju privatnih posjeta.

Detaljan spisak dokumentacije koju je potrebno priložiti uz zahtjev bit će početkom naredne sedmice objavljen na internetskim stranicama Ministarstva vanjskih i europskih poslova Hrvatske i Ambasade Hrvatske u Sarajevu, navelo je Ministarstvo.

Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto pozdravio je početak primjene izmjena, ističući da je riječ o važnom pomaku nakon mjeseci razgovora i upozoravanja na probleme s kojima se suočavaju domaći prijevoznici i profesionalni vozači.

– Ovo je prvi konkretan korak koji našim vozačima može olakšati rad. Od početka govorimo da ljudi koji svoj posao obavljaju na cestama širom Evrope ne mogu biti tretirani kao migranti ili turisti.

Očekujemo da primjer Hrvatske slijede i druge države Evropske unije, jer nam treba rješenje koje će našim vozačima omogućiti da nesmetano rade svoj posao – kazao je Forto.