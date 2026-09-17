Velika akcija u BiH: Zaplijenjeno više od tone droge vrijedne pet miliona eura

U okviru zajedničke operativne akcije kodnog naziva „Bure“, provedene na području općine Ilijaš (Kanton Sarajevo), nakon kontinuiranog rada na predmetu, dana 16. i 17. septembra 2026. godine, Granična policija Bosne i Hercegovine i Uprava za indirektno oporezivanje BiH, uz asistenciju policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, ostvarile su najveću zapljenu sintetičkih narkotika ukupne mase od 1.095 kilograma (približno 1,1 tona).

Vrijednost droge pet miliona KM

Tržišna vrijednost oduzete droge procjenjuje se na vrtoglavih 5.000.000 eura. Riječ je o iznimno opasnom sintetičkom katinonu, koji je zamjena za kokain i ekstazi. Na uličnom tržištu Bosne i Hercegovine i regije ovakvi sintetički stimulansi prodaju se po cijeni od 20 do 30 eura po gramu. Uzevši u obzir da se radi o 1,1 tonu droge, kada se ona razbije na pojedinačne ulične doze i grame, njena ukupna vrijednost na ulici doseže između 25 miliona i 33 milona eura.

Osim droge Granična policija privremeno je oduzela dokazne materijale (specijalne maske za cijelo lice s naprednim sistemskim filterima i rebrastim cijevima za dovod zraka koje se koriste isključivo prilikom hemijske sinteze i proizvodnje ilegalnih supstanci prilikom „kuhanja“ kao zaštita, te vatreno oružje, mobilne telefone, pečate i poslovnu dokumentaciju pravnih lica).

Uhapšena jedna osoba

Sve aktivnosti na terenu provode se pod nadzorom Tužilaštva BiH i prema naredbama Suda BiH, s ciljem potpunog dokumentiranja krivičnog djela iz člana 195. Krivičnog zakona BiH.

U ovoj operativnoj akciji jedna osoba je lišena slobode. Akcija traje i tokom današnjeg dana, uz pretrese na više lokacija. Rad na predmetu se nastavlja.

IZVOR:FOKUS.BA