FERK mijenja pravila za otkupne cijene struje, izdate licence brojnim firmama

FERK mijenja metodologiju za garantovane otkupne cijene i fiksne premije, a javna rasprava o novim pravilima održat će se 24. septembra.

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine (FERK) pokrenula je izmjene pravila koja se odnose na utvrđivanje maksimalnih garantiranih otkupnih cijena, zamjenske tržišne cijene i graničnih vrijednosti fiksnih premija.

Na sjednici održanoj u utorak usvojen je Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o metodologiji utvrđivanja ovih vrijednosti, koji je upućen u postupak opće rasprave.

Iz FERK-a navode da je potreba za izmjenama utvrđena nakon praćenja dosadašnje primjene propisa i analize rezultata primjene postojećeg pravilnika.

Javna rasprava 24. septembra

Usmena opća rasprava o predloženim izmjenama bit će održana 24. septembra u prostorijama FERK-a u Mostaru, s početkom u 11 sati.

Pravne i fizičke osobe zainteresirane za izmjene mogu dostaviti i pisane komentare do 25. septembra u 12 sati. Komentari moraju biti potpisani, dok su nacrt pravilnika i njegovo obrazloženje dostupni u sjedištu FERK-a i na službenoj internet stranici Komisije.

Pored izmjena pravilnika, FERK je na sjednici donio niz odluka koje se odnose na tržište električne energije i naftnih derivata.

Kompaniji eWell d.o.o. Sarajevo izdata je dozvola za obavljanje djelatnosti snabdijevanja i trgovine električnom energijom, dok je “Has-komerc” d.o.o. Zenica stekao status kvalificiranog proizvođača za fotonaponsku elektranu.

Nove licence u sektoru naftnih derivata

Dozvole za trgovinu na veliko naftnim derivatima, osim LPG-a, dobili su SAGA ENERGY d.o.o. Sarajevo i JUNUZOVIĆ-KOPEX d.o.o. Lukavac.

Za trgovanje LPG-om licence su izdate kompanijama ISTRABENZ PLINI d.o.o. Breza i SIČAJA d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje.

Istovremeno, ALMY d.o.o. Zenica, PAPIĆ d.o.o. Tomislavgrad i JUNUZOVIĆ-KOPEX d.o.o. Lukavac dobili su licence za transport naftnih derivata cestovnim saobraćajem.

Kompaniji “SLIŠKO” d.o.o. Žepče privremeno je oduzeta dozvola za trgovinu na veliko naftnim derivatima, osim LPG-a, zbog neplaćanja regulatorne naknade za 2026. godinu.

Prijenos dozvole na Joma Packaging

FERK je odobrio i provođenje postupka prijenosa dozvole za proizvodnju električne energije sa kompanije ADRIALE LIVING d.o.o. Kreševo na Joma Packaging d.o.o. Kreševo.

U opću raspravu upućen je nacrt dozvole za proizvodnju električne energije za Joma Packaging, kao i nacrt dozvole za snabdijevanje i trgovinu električnom energijom za ETMT ENERGY BH d.o.o. Sarajevo.

Kada je riječ o naftnom sektoru, u javnu raspravu upućeni su nacrti licenci za trgovinu na veliko naftnim derivatima za ALMY d.o.o. Zenica i VASKE d.o.o. Široki Brijeg, dok se za HIFA-OIL d.o.o. Tešanj razmatra dozvola za trgovanje LPG-om.

Predmet opće rasprave bit će i nacrt licence za transport naftnih derivata cestovnim saobraćajem za “ZLATA-TRANS” d.o.o. Sarajevo, Semizovac, kao i dozvole za skladištenje naftnih derivata, osim LPG-a, za ALMY d.o.o. Zenica i HOLDINA d.o.o. Sarajevo.

Zainteresirana javnost komentare na ove nacrte dozvola može dostaviti FERK-u do 28. septembra u 12 sati.

Na istoj sjednici FERK je, nakon razmatranja zahtjeva za rješavanje sporova, prigovora i žalbi na akte JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, donio još pet rješenja.

IZVOR:AKTA.BA

https://www.akta.ba/vijesti/bih/208238/ferk-mijenja-pravila-za-otkupne-cijene-struje-izdate-licence-brojnim-firmama