CIK BiH: Ponovni izbori na biračkom mjestu 200C019 – Bukvik u Brčko distriktu BiH

Ponovni izbori na biračkom mjestu 200C019 – Bukvik u izbornoj jedinici 200C Brčko distrikt BiH bit će održani u nedjelju, 18. oktobra 2026. godine, i provedeni na osnovu istih kandidatskih listi i istih izvoda iz Centralnog biračkog spiska koji su korišteni na poništenim izborima.

U izvodu iz Centralnog biračkog spiska za navedeno biračko mjesto upisano je 406 birača.

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je na današnjoj sjednici usvojila Uputstvo o rokovima izbornih aktivnosti za održavanje ponovnih izbora na biračkom mjestu 200C019 – Bukvik u Osnovnoj izbornoj jedinici Brčko distrikt BiH i Instrukciju o postupku provođenja ponovnih izbora na biračkom mjestu 200C019 – Bukvik u Osnovnoj izbornoj jedinici 200C Brčko distrikt BiH. Navedeni akti javnosti će biti dostupni na internet-stranici www.izbori.ba.

Pravo posmatranja ponovnih izbora imaju posmatrači koje je za Opće izbore, održane 04. 10. 2026. godine, akreditirala Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine i Izborna komisija Brčko distrikta BiH.