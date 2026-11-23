Državljanka BiH povrijeđena je u sudaru skijašica na austrijskom skijalištu Turracher Höhe. Zbog povrede je helikopterom prevezena u bolnicu

Šezdesetogodišnja državljanka Bosne i Hercegovine povrijeđena je u sudaru dviju skijašica na austrijskom skijalištu Turracher Höhe. Spasilačkim helikopterom prevezena je u bolnicu LKH Villach u Villachu.

Nesreća se dogodila u subotu, 21. novembra, svega pet minuta nakon otvaranja nove skijaške sezone. Žena iz BiH sudarila se s Austrijankom iz Koruške na stazi koja, prema medijskim izvještajima, u tom trenutku nije bila posebno prometna.

Prema prvim informacijama, 60-godišnjakinja je zadobila povredu kuka. Na mjesto nesreće stigli su spasioci, a za njen prevoz u bolnicu angažiran je helikopter RK1.