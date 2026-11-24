Književno veče u organizaciji Udruženja žena “Diva” Srebrenik biće prilika da se čitaoci upoznaju sa stvaralaštvom autorice Hadžere Beganović, čija djela nose snažne poruke o nadi, vjeri, životnim iskušenjima i unutrašnjoj snazi.

U četvratk, 26. novembra u Plavoj sali Domu kulture u Srebreniku s početkom u 15 sati i 30 minuta, upriličiće se promocija romana “Zehir”.

Ova borbena žena, nesalomljiva i hrabra, nekada je živjela od sadake, a danas je sretno udata kao Beganović Kahriman i majka četiri kćerke. Redovno održava promocije i predavanja širom Bosne i Hercegovine, a svoju priču dijeli kroz knjige, javne nastupe i društvene mreže. Hadžera je dokaz da, uz neslomljivu volju, svako može da se izvuče iz mračnog tunela. “Moja priča nije samo jedna od preživljavanja, već jedna od hrabrosti i odlučnosti da se govori o teškim temama koje mnogi skrivaju zbog osjećaja srama”, ističe autorica.

Inače, počela je pisati na Facebook stranici “Ruho moje duše”, koja je ubrzo privukla ogromnu pažnju.

“Prvi tekst koji sam napisala bio je o ocu i majci – odmah je odjeknuo. Ohrabrena porukama podrške, knjigu “Ruho moje duše” napisala sam u samo 10 dana. Ubrzo je uslijedio roman “Kader”, potpuno izmišljena priča koju sam nosila u sebi sedam godina, a zatim i njegov nastavak “Zehir”, naglašava Hadžera Beganović koju su mnogi upoznali upravo kroz jako tešku životnu priču ispričanu kroz “Ruho moje duše”.

Pokrovitelj književne večeri JU Centar za kulturu i informisanje Srebrenik.