Kakvo nas vrijeme očekuje do kraja sedmice: Meteorolozi najavljuju oblake, maglu i povremenu kišu

Od sredine dana prema večernjim satima lokalno može pasti malo kiše u istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne.

U petak, 16. oktobra 2026. godine, u Bosni će biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Od sredine dana prema večernjim satima lokalno je moguća slaba kiša u istočnim i sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini će biti sunčanije, uz umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine, sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između 2 i 7°C, a na jugu od 9 do 14°C. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 12 i 18°C, a na jugu do 22°C.

U subotu, 17. oktobra 2026. godine, u Bosni se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dijela prijepodneva po kotlinama i uz riječne tokove bit će magle. U Hercegovini će preovladavati pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab, sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između 0 i 5°C, a na jugu od 7 do 11°C. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 12 i 17°C, a na jugu do 20°C.

U nedjelju, 18. oktobra 2026. godine, preovladavat će sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Više oblaka moguće je na području Krajine. Vjetar slab, sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između 2 i 7°C, a na jugu od 8 do 12°C. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 13 i 18°C, a na jugu zemlje do 21°C