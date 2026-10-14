CIK naredio ponovno brojanje glasova u Lukavcu i Gradačcu

Centralna izborna komisija BiH donijela je odluku o dodatnim provjerama izbornog materijala sa 17 biračkih mjesta u Bosni i Hercegovini, uključujući biračka mjesta u Lukavcu i Gradačcu.

Naloženo je ručno brojanje glasačkih listića na četiri biračka mjesta, dok će na preostalih 13 biti otvorene vreće s izbornim materijalom radi provjere dokumentacije i rezultata glasanja.

Odluka je donesena na sjednici CIK-a održanoj u utorak, a postupak ponovnog brojanja zakazan je za 15:30 sati u Glavnom centru za brojanje, smještenom u sarajevskoj Zetri.

Provjere izbornih rezultata u Lukavcu i Gradačcu

U Lukavcu je naloženo ručno brojanje glasova za Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH i Skupštinu Tuzlanskog kantona.

Dodatne kontrole obuhvatit će i biračka mjesta Lukavac Grad i Jaruške Gornje, gdje će biti otvorene vreće s izbornim materijalom kako bi se pronašli obrasci s rezultatima glasanja, poznati kao SIT obrasci.

Ukoliko potrebna dokumentacija ne bude pronađena, Centralna izborna komisija BiH naložila je da se i na ovim biračkim mjestima pristupi ručnom brojanju glasačkih listića.

Provjere su predviđene i na području Gradačca. Na biračkom mjestu Rajska ponovo će se brojati glasovi za Skupštinu Tuzlanskog kantona, dok će se na biračkim mjestima Mionica Kamberi, Mionica 3 i mjestu označenom šifrom 025A045A otvoriti vreće s izbornim materijalom.

Kontrola izbornog materijala i u drugim gradovima

Osim u Tuzlanskom kantonu, dodatne provjere bit će provedene na biračkim mjestima u Banjoj Luci, Ilijašu, Vogošći, Mostaru i Brčko distriktu.

U Banjoj Luci riječ je o biračkim mjestima Borik, Bulevar i Lazarevo, dok su provjerama obuhvaćeni i Kobilja Glava u Vogošći, Vrdi u Mostaru te Stanovi u Brčko distriktu.

Kontrole se odnose na rezultate glasanja za različite nivoe vlasti, uključujući Predsjedništvo BiH, Parlamentarnu skupštinu BiH, entitetske parlamente, kantonalne skupštine te predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske.

Glavni centar za brojanje dobio je i nalog da detaljno pregleda kompletan izborni materijal s biračkog mjesta označenog šifrom 200C019, radi utvrđivanja sadržaja dostavljenih glasačkih listića.

Ovim postupkom CIK nastoji otkloniti nedostatke u izbornoj dokumentaciji i osigurati tačan unos rezultata s biračkih mjesta obuhvaćenih odlukom.