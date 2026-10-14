Jutros minusi i mraz, danas sunčano

Jutros je na području Bosne i Hercegovine mala do umjerena oblačnost. Po kotlinama i uz riječne tokove u Bosni ima dosta magle.

Temperature zraka izmjerene u 8:00 sati (°C): Bjelašnica -4; Bugojno i Sokolac 0; Drvar i Sanski Most 1; Banja Luka i Srebrenica 2; Doboj, Ivan Sedlo, Prijedor, Sarajevo, Zenica i Zvornik 3; Srebrenik i Bijeljina 4; Livno 6; Mostar i Trebinje 12°C.

Danas će preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Od sredine dana prema večernjim satima prolazno povećanje oblačnosti sa sjeverozapada prema istoku Bosne. Dio prijepodneva po kotlinama i uz riječne tokove u Bosni će biti magle. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 17°C, na jugu zemlje do 22°C.